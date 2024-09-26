Как перезагрузить iPhone в одно касание

Артем
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Больше никаких мучений с боковыми кнопками.

Наш постоянный читатель Василий Вотафаков в одном из комментариев вопрошал: «Когда же господа из Apple сподобятся добавить клавишу перезагрузки?». Вопрос резонный, поскольку с выходом iOS 18 «яблочные» кудесники все же сделали иконку выключения — найти ее можно в шторке «Центра управления» в правом верхнем углу. Поскольку столь простого способа для рестарта, вероятно, придется ждать в следующей iOS, мы решили вопрос обходным, но рабочим путем.

  • Если родное приложение «Команды» удалено, то скачиваем его из App Store;
  • Далее загружаем скрипт Restart по этой ссылке и жмем добавить;
  • Открываем «Команды», тапаем на три точки скрипта, затем стрелку меню;
  • Среди вариантов выбираем На экран «Домой».

Теперь iPhone можно ребутнуть в пару касаний — система спросит, точно ли вы желаете перезагрузить систему.

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Если у вас установлена iOS 18, иконку можно спрятать в шторку:

  • Смахиваем «Центр управления» и держим палец на пустом месте экрана;
  • Далее тапаем «Добавить элемент управления»;
  • Ищем «Команды»;
  • Из списка выбираем Restart.

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  Если иконка по умолчанию режет глаза, ее можно заменить, а фон перекрасить. Найти опцию можно в меню настроек скрипта.

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Для тех, кто не приемлет столь диковинные методы, напомним способ предусмотренный компанией Apple:

  1. Нажмите и сразу отпустите кнопку увеличения громкости;
  2. Нажмите и сразу отпустите кнопку уменьшения громкости;
  3. Нажмите и удерживайте боковую кнопку.
Когда логотип Apple появится, отпустите боковую кнопку.

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Также мы рассказали, как навести порядок в обновленном приложении «Фото» на iOS 18, и какие три новых фишки добавили в «звонилку» айфона.
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Комментарии

samOsebe
+578
samOsebe
Дельно. Опробую, спасибо
час назад в 10:38
#
samOsebe
+578
samOsebe
Удобно, опробовал. Вдвойне спасиб. Установлю маме, а то в её возрасте сложно перезагрузку запоминать.
час назад в 10:47
#
Bor™
+637
Bor™
На 17.6 работает, спасибо !!!
час назад в 11:13
#
Вася Вотафаков
+5976
Вася Вотафаков
Артем, спасибо огромное 👍 буду пробовать 😁👍 респект 👍 хотелось бы чтобы хоть один специалист из эпл читал ваше издание и помечал себе важное 😁
32 минуты назад
#
Вася Вотафаков
+5976
Вася Вотафаков
Ps: все сделал как в инструкции 😁👍 огонь 👍 Спасибо еще раз. От души 👍
22 минуты назад
#

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