Как перезагрузить iPhone в одно касание

Больше никаких мучений с боковыми кнопками.
Наш постоянный читатель Василий Вотафаков в одном из комментариев вопрошал: «Когда же господа из Apple сподобятся добавить клавишу перезагрузки?». Вопрос резонный, поскольку с выходом iOS 18 «яблочные» кудесники все же сделали иконку выключения — найти ее можно в шторке «Центра управления» в правом верхнем углу. Поскольку столь простого способа для рестарта, вероятно, придется ждать в следующей iOS, мы решили вопрос обходным, но рабочим путем.
- Если родное приложение «Команды» удалено, то скачиваем его из App Store;
- Далее загружаем скрипт Restart по этой ссылке и жмем добавить;
- Открываем «Команды», тапаем на три точки скрипта, затем стрелку меню;
- Среди вариантов выбираем На экран «Домой».
Теперь iPhone можно ребутнуть в пару касаний — система спросит, точно ли вы желаете перезагрузить систему.
Если у вас установлена iOS 18, иконку можно спрятать в шторку:
- Смахиваем «Центр управления» и держим палец на пустом месте экрана;
- Далее тапаем «Добавить элемент управления»;
- Ищем «Команды»;
- Из списка выбираем Restart.
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Если иконка по умолчанию режет глаза, ее можно заменить, а фон перекрасить. Найти опцию можно в меню настроек скрипта.
Для тех, кто не приемлет столь диковинные методы, напомним способ предусмотренный компанией Apple:
- Нажмите и сразу отпустите кнопку увеличения громкости;
- Нажмите и сразу отпустите кнопку уменьшения громкости;
- Нажмите и удерживайте боковую кнопку.
Также мы рассказали, как навести порядок в обновленном приложении «Фото» на iOS 18, и какие три новых фишки добавили в «звонилку» айфона.