Как скопировать Windows и программы на флешку, чтобы восстановить в случае проблем

Александр


Фото: Unsplash

Одна из самых лучших и слабо оценённых возможностей Windows — сохранение резервной копии операционной системы и установленных программ на внешний накопитель и восстановление из бэкапа при выходе компьютера из строя. Обычно о создании бэкапа задумываются в том случае, когда он нужен, а его нет, поэтому стоит заранее позаботиться о его создании, тем более, что это просто и быстро.

Для сохранения резервной копии операционной системы и личных файлов потребуется флешка или другой внешний накопитель объёмом от 30 ГБ (или больше — в зависимости от размера данных). Желательно, чтобы накопитель поддерживал передачу данных через USB 3.0, чтобы файлы копировались и считывались с высокой скоростью.

Подключите накопитель к USB-порту, нажмите Win+R, введите команду Control и нажмите Enter (или впишите в поиск на панели задач или в «Пуске» название утилиты «Панель управления»).



В открывшейся «Панели управления» найдите раздел «История файлов» откройте его и перейдите в раздел «Резервная копия образа системы».



Нажмите «Создание образа системы» и выберите, куда будет сохранён архив, указав флешку другой накопитель. На следующем этапе можно выбрать, данные с каких жёстких дисков компьютера будут заархивированы, после чего можно приступить к процессу сохранения архива. Сколько времени это займёт, зависит от объёма данных и скорости копирования на носитель.



Сохранение бэкапа стоит периодически повторять, и чем чаще, тем лучше. Благодаря этому вы сможете откатить компьютер к относительно свежему состоянию, и вернётся работоспособность как операционной системы, так и всех программ, в том числе тех, что были установлены совсем недавно. В случае с ценными файлами (например, документами, которые вы используете по работе) лучше сразу настроить синхронизацию с облачным хранилищем в режиме реального времени.

Сохранённый бэкап можно будет использовать для восстановления операционной системы в случае сбоя. Достаточно будет подключить накопитель к компьютеру и выбрать его, когда будет предложено восстановить образ системы.


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Комментарии

tellurian
+2611
tellurian
Не по теме, работаем у вас телеграмм?
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+328
Alex82 tellurian
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