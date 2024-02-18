Как скопировать Windows и программы на флешку, чтобы восстановить в случае проблем

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Одна из самых лучших и слабо оценённых возможностей Windows — сохранение резервной копии операционной системы и установленных программ на внешний накопитель и восстановление из бэкапа при выходе компьютера из строя. Обычно о создании бэкапа задумываются в том случае, когда он нужен, а его нет, поэтому стоит заранее позаботиться о его создании, тем более, что это просто и быстро.Для сохранения резервной копии операционной системы и личных файлов потребуется флешка или другой внешний накопитель объёмом от 30 ГБ (или больше — в зависимости от размера данных). Желательно, чтобы накопитель поддерживал передачу данных через USB 3.0, чтобы файлы копировались и считывались с высокой скоростью.Подключите накопитель к USB-порту, нажмите Win+R, введите команду Control и нажмите Enter (или впишите в поиск на панели задач или в «Пуске» название утилиты «Панель управления»).В открывшейся «Панели управления» найдите раздел «История файлов» откройте его и перейдите в раздел «Резервная копия образа системы».Нажмите «Создание образа системы» и выберите, куда будет сохранён архив, указав флешку другой накопитель. На следующем этапе можно выбрать, данные с каких жёстких дисков компьютера будут заархивированы, после чего можно приступить к процессу сохранения архива. Сколько времени это займёт, зависит от объёма данных и скорости копирования на носитель.Сохранение бэкапа стоит периодически повторять, и чем чаще, тем лучше. Благодаря этому вы сможете откатить компьютер к относительно свежему состоянию, и вернётся работоспособность как операционной системы, так и всех программ, в том числе тех, что были установлены совсем недавно. В случае с ценными файлами (например, документами, которые вы используете по работе) лучше сразу настроить синхронизацию с облачным хранилищем в режиме реального времени.Сохранённый бэкап можно будет использовать для восстановления операционной системы в случае сбоя. Достаточно будет подключить накопитель к компьютеру и выбрать его, когда будет предложено восстановить образ системы.

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