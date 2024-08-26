Как создать бэкап Telegram, чтобы не потерять переписку, фотографии, видео и другие файлы

С задержанием Павла Дурова во Франции по обвинению в пособничеству преступной деятельности появился риск блокировки Telegram или изъятия его серверов в нескольких странах мира. Из-за этого история переписки и файлы, которыми переписывались пользователи, могут исчезнуть. В Telegram предусмотрено создание бэкапа с сохранением на собственное устройство, и есть смысл воспользоваться этой функцией.— Частные группы
Как сделать бэкап в Telegram?
Для этого потребуется десктопная версия мессенджера (для Windows, macOS и Linux). Скачайте её, установите и залогиньтесь в свой аккаунт. Перейдите в «Настройки» (Settings) -> «Продвинутые настройки» (Advanced) -> «Экспорт данных из Telegram» (Export Telegram data).
Выберите, что вы хотите сохранить:
— Информация об аккаунте
— Список контактов
— Архив историй
— Личные чаты
— Чаты с ботами
Как сделать бэкап в Telegram?
Для этого потребуется десктопная версия мессенджера (для Windows, macOS и Linux). Скачайте её, установите и залогиньтесь в свой аккаунт. Перейдите в «Настройки» (Settings) -> «Продвинутые настройки» (Advanced) -> «Экспорт данных из Telegram» (Export Telegram data).
Выберите, что вы хотите сохранить:
— Информация об аккаунте
— Список контактов
— Архив историй
— Личные чаты
— Чаты с ботами
— Публичные группы
— Публичные каналы
Также можно указать, какие файлы вам нужны:
— Фотографии
— Видеозаписи
— Голосовые сообщения
— Видеосообщения
— Стикеры
— Гифки
— Файлы
В целях безопасности Telegram отправляет на все устройства с активным сеансом уведомления о запросе бэкапа, а сам запрос необходимо повторить через 24 часа с того же устройства, на котором вы хотите сохранить бэкап.
Создание бэкапа займёт какое-то время в зависимости от объёма данных и скорости вашего интернета. Если вы активно переписывались, обменивались файлами, у вас множество чатов и подписок, на выкачивание переписки и всего остального может уйти несколько десятков часов, и архив займёт десятки, а то и сотни гигабайт.
Telegram также позволяет создать бэкап какого-то определённого чата, группы или канала. Для этого зайдите в нужный чат, нажмите на меню с тремя вертикально расположенными точкам и выберите «Экспорт истории чата». Точно так же можно указать, какие вложения вам нужны (фото, видео, голосовухи, кружочки, стикеры, гифки и любые файлы с выбором максимального размера). Ещё можно выбрать, с какой даты и по какую нужно сохранить сообщения.
Бэкап создаётся в HTML-формате с возможностью удобного чтения переписки в любом браузере. В архив вкладываются файлы выбранных форматов.
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