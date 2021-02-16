Приложение Clubhouse выбилось на первое место по скачиваниям в App Store в нескольких странах мира, в том числе в России. Оно обогнало Telegram и TikTok, которые занимают второе и третье место.
Приложение Clubhouse доступно только на iOS, попасть в соцсеть можно лишь по инвайту от одного из ранее приглашённых пользователей. Стоимость инвайта доходит на Ebay, Avito и других площадках до нескольких десятков тысяч рублей.
По оценке экспертов, количество пользователей Clubhouse в России пока не превышает 50 тысяч человек, но к марту может вырасти до одного миллиона. Сотовый оператор Yota отметил, что за неделю с 8 по 15 февраля трафик в этом приложении увеличился на 550%.
Соцсеть Clubhouse стала одним из главных феноменов этого года. Она была запущена весной 2020 года в разгар пандемии коронавируса, но стала популярной лишь в начале 2021 года. В ней есть различные тематические комнаты, а общение происходит только голосом.
На минувших выходных Илон Маск предложил Владимиру Путину пообщаться в Clubhouse. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами прокомментировал твиты американского бизнесмена. По его словам, Кремль пока не понял, что Маск предложил Путину, а президент не использует социальные сети.
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