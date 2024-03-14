Как запустить WhatsApp сразу на двух смартфонах

Артем
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В отличие от Telegram, мессенджер не позволяет заходить в один аккаунт с разных устройств. Это крайне неудобно, если вы пользуетесь двумя смартфонами или хотите отправить сообщение с домашнего планшета. В этом гайде мы расскажем, как связать гаджеты между собой и забыть о постоянных переключениях и авторизациях.

Такая возможность появилась еще в прошлом году, однако не все пристально следят за каждым обновлением приложения и запросто могли пропустить появление новой функции. К тому же ее активация не совсем очевидна. Вот как это сделать если основным смартфоном будет iPhone, а вспомогательным Android:

  • Обновляем WhatsApp до последней версии и запускаем на iPhone;
  • Заходим в «Настройки» и тапаем «Связанные устройства»;
  • После входа по FaceID или пароля жмем «Привязать устройство»;
  • Откроется сканер QR-кода.
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Откладываем iPhone в сторону и берем Android-смартфон.

  • Запускаем WhatsApp;
  • На экране с регионом и номером выбираем «Меню» (три точки) в правом верхнем углу экрана;
  • Тапаем «Привязать как вспомогательное устройство»;
  • Вновь берем iPhone и сканируем QR-код с экрана Android-смартфона;
  • Ждем окончания синхронизации.
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Теперь устройства связаны и работают одновременно без каких-либо ограничений. Таким образом можно раздать один аккаунт на 5 гаджетов. Но если не пользоваться устройством 2 недели, то действия придется повторить.

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Привязка айфона к андроиду ничем не отличается, только расположением настроек. В Android «Меню» открывается на экране чатов в правом верхнем углу.

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Комментарии

–52
номер
Вот это новость прям очень 👍
Сегодня в 17:19
#
+637
pincher
Больше чем пол года назад так привязал… в чём новость не пойму или что-то поменялось🤔
Сегодня в 17:19
#
S.T.A.L.K.E.R.
+567
S.T.A.L.K.E.R.
Странно что нет связки Айфон — Айфон 😂😂😂
Или Вы это оставили на очередную «статью»?!
Сегодня в 17:55
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