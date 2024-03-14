Как запустить WhatsApp сразу на двух смартфонах

В отличие от Telegram, мессенджер не позволяет заходить в один аккаунт с разных устройств. Это крайне неудобно, если вы пользуетесь двумя смартфонами или хотите отправить сообщение с домашнего планшета. В этом гайде мы расскажем, как связать гаджеты между собой и забыть о постоянных переключениях и авторизациях.
Такая возможность появилась еще в прошлом году, однако не все пристально следят за каждым обновлением приложения и запросто могли пропустить появление новой функции. К тому же ее активация не совсем очевидна. Вот как это сделать если основным смартфоном будет iPhone, а вспомогательным Android:
- Обновляем WhatsApp до последней версии и запускаем на iPhone;
- Заходим в «Настройки» и тапаем «Связанные устройства»;
- После входа по FaceID или пароля жмем «Привязать устройство»;
- Откроется сканер QR-кода.
Откладываем iPhone в сторону и берем Android-смартфон.
- Запускаем WhatsApp;
- На экране с регионом и номером выбираем «Меню» (три точки) в правом верхнем углу экрана;
- Тапаем «Привязать как вспомогательное устройство»;
- Вновь берем iPhone и сканируем QR-код с экрана Android-смартфона;
- Ждем окончания синхронизации.
Теперь устройства связаны и работают одновременно без каких-либо ограничений. Таким образом можно раздать один аккаунт на 5 гаджетов. Но если не пользоваться устройством 2 недели, то действия придется повторить.
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Привязка айфона к андроиду ничем не отличается, только расположением настроек. В Android «Меню» открывается на экране чатов в правом верхнем углу.
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