Как отследить потерянный или украденный Android-смартфон через интернет

Олег

Android


Компания Apple славится своей системой «Локатор», которая позволяет отследить привязанные к одному Apple ID девайсы. Благодаря ей можно быстро установить геопозицию утерянного или украденного айфона, айпада, наушников и так дале. Однако подобный сервис есть и у Google. Он называется «Найти устройство».

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Сервис поиска девайсов от Google работает похожим образом: вы можете отследить местоположение своего Android-смартфона и некоторых привязанных к нему аксессуаров на специальном сайте или в приложении.

  • Откройте веб-сайт сервиса Google «Найти устройство»
  • Авторизуйтесь в своем аккаунте, который привязан к утерянному девайсу
  • Выберите вкладку с нужным устройством, если у вас их несколько
  • Дождитесь, пока сервис «достучится» до смартфона и подгрузит его местоположение.
Android
Android

Готово! Если устройство просто забыто на работе или у друзей, вы это сразу увидите на карте. По желанию можно включить звук на смартфоне, чтобы найти его в пределах дома или автомобиля, а также заблокировать его или полностью очистить в случае кражи. Для некоторых из этих опций требуется активное интернет-соединение на утерянном гаджете. 

Android

Помимо смартфона или планшета, отследить можно также сопряженные с ними Bluetooth-аксессуары, которые поддерживают Google Fast Pair. 

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