AirTag

Житель Великобритании решил проверить, можно ли использовать геомаячок AirTag для отслеживания почтовых отправлений. Оказалось, что можно, но  с некоторыми ограничениями.

Экспериментатор положил AirTag в посылку, отправил её другу в соседний город и смог отслеживать отправление на всём пути следования. Это кажется невозможным, ведь в AirTag нет GPS-модуля и поддержки сотовой связи, с помощью которых пользователю отправлялись бы данные о местоположении посылки с маячком.

Apple предусмотрела передачу геоданных даже без этих модулей. AirTag использует чип Ultra-Wide Band для связи с находящимися поблизости устройствами Apple, коннектится к приложению «Локатор» и передаёт в общую сеть зашифрованную информацию о своём местоположении. Эта информация отправляется напрямую к обладателю AirTag на его устройства (даже если при этом задействуются чужие гаджеты).

Очевидно, что на всём пути следования метка встречала смартфоны Apple, отмечалась в них, поэтому отправитель мог видеть, где находится его посылка. Главное ограничение такого способа отслеживания заключается в том, что AirTag не смог бы фиксировать своё местоположение, если бы рядом не было людей с айфонами. В крупных городах такое вряд возможно, а в  в малонаселённых пунктах или сельской местности, где гораздо более распространены недорогие Android-смартфоны, AirTag отмечался бы намного реже или вообще мог «затеряться».



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