



Telegram научился распознавать распечатанный или рукописный текст и преобразовывать его в текст, который можно отправить сообщением. Распознавание производится непосредственно с фотографий в приложении.



Это работает так: вы открываете фотографию документа, нажимаете кнопку распознавания, выделяете распознанный текст, копируете его. Далее этот текст можно вставить в поле для набора текста для последующей отправки. Благодаря этому, нет необходимости перепечатывать текст вручную.







Эта функция работает на iOS версии 13 и выше, её реализация стала возможна благодаря появлению в iOS встроенной возможности распознавания текста. Трансформация напечатанного илу рукописного текста происходит почти моментально, причём распознавание производится непосредственно на устройстве, поэтому данные не передаются на сторону (например, к Telegram, ни Apple), а только вашему собеседнику.



В настоящее время распознаётся только текст на английском языке. Добавление поддержки других языков зависит не от Telegram, а от Apple. Стоит отметить, что на Android-смартфонах тоже можно распознавать напечатанный или написанный от руки текст, в том числе на русском языке, но не в Telegram, а в приложении «Google Переводчик» или «Google Ассистент».







