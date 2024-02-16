Свежий патч сломал в Windows удобную возможность. Вот как вернуть её

Александр


Фото: Unsplash

Компания Microsoft выпустила свежий патч для Windows. После его установки с панели задач исчезает мини-кнопка, нажатие на которую сворачивало все открытые окна, оставляя лишь рабочий стол, а повторное нажатие возвращало окна обратно.

К счастью, кнопка не пропала окончательно, она всего лишь отключена, и её можно вернуть. Для этого нужно кликнуть по панели задач правой кнопкой мыши, выбрать «Параметры панели задач», развернуть «Поведение панели задач» и поставить галочку рядом в «Щелкните в дальнем углу панели задач, чтобы показать рабочий стол». После этого кнопка должна вернуться.

На этот эксперимент компания Microsoft пошла ради того, чтобы высвободить больше пространства на панели задач. С учётом того, что кнопка сворачивания/разворачивания окон почти не занимает экранное пространство, решение очень сомнительное и бессмысленное.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
Как подключить к Mac сразу две пары Bluetooth-наушников
Как включить звук моря или дождя на Mac в пару кликов и работать в кайф
Как сбросить настройки и удалить все данные с Mac перед продажей

Рекомендации

Рекомендации

В Microsoft Edge появилось то, о чём пользователи Chrome и Safari даже не могли мечтать
Tele2 может подключить две платные услуги. Как проверить, есть ли они у вас?
Самую полезную функцию One UI 6.1 уже сейчас можно активировать на любом Samsung Galaxy
Найден способ покупать товары на Ozon в два-три раза дешевле

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии