Свежий патч сломал в Windows удобную возможность. Вот как вернуть её

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Компания Microsoft выпустила свежий патч для Windows. После его установки с панели задач исчезает мини-кнопка, нажатие на которую сворачивало все открытые окна, оставляя лишь рабочий стол, а повторное нажатие возвращало окна обратно.К счастью, кнопка не пропала окончательно, она всего лишь отключена, и её можно вернуть. Для этого нужно кликнуть по панели задач правой кнопкой мыши, выбрать «Параметры панели задач», развернуть «Поведение панели задач» и поставить галочку рядом в «Щелкните в дальнем углу панели задач, чтобы показать рабочий стол». После этого кнопка должна вернуться.На этот эксперимент компания Microsoft пошла ради того, чтобы высвободить больше пространства на панели задач. С учётом того, что кнопка сворачивания/разворачивания окон почти не занимает экранное пространство, решение очень сомнительное и бессмысленное.

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