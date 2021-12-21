Компания «Яндекс» обновила своё главное мобильное приложение, добавив в него поддержку тёмной темы оформления. Апдейт, по словам «Яндекса», вышел 21 декабря не случайно — сегодня самый тёмный день в году (так называемое зимнее солнцестояние).

Включить тёмную тему можно двумя способами:

  • Откройте профиль, выберите меню «Настройки приложения», зайдите в раздел «Оформление» и выберите тёмную тему.
  • Запустите приложение и скажите «Алиса, включи тёмную тему».

В настоящее время это нововведение доступно в приложении «Яндекс» только на iOS. Пользователям Android-устройств придётся подождать его ещё несколько месяцев.


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