Откройте профиль, выберите меню «Настройки приложения», зайдите в раздел «Оформление» и выберите тёмную тему.

Запустите приложение и скажите «Алиса, включи тёмную тему».







Компания «Яндекс» обновила своё главное мобильное приложение, добавив в него поддержку тёмной темы оформления. Апдейт, по словам «Яндекса», вышел 21 декабря не случайно — сегодня самый тёмный день в году (так называемое зимнее солнцестояние).Включить тёмную тему можно двумя способами:В настоящее время это нововведение доступно в приложении «Яндекс» только на iOS. Пользователям Android-устройств придётся подождать его ещё несколько месяцев.