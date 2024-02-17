Воскрешаем старые видеозаписи в реальном времени: как включить Video Super Resolution в PotPlayer

Александр

Фото: Unsplash

С недавних пор у обладателей видеокарт NVIDIA RTX 30-й и 40-й серий появилась возможность задействовать искусственный интеллект для увеличения качества видео, которое играет в браузере или плеере. Эта функция называется RTX Video Super Resolution, и её можно использовать в различных программах, в том числе одном из самых популярных плееров — PotPlayer, но для этого требуется настроить его.

Сперва запустите утилиту «Панель управления NVIDIA» и перейдите в раздел «Видео» -> «Регулировка параметров изображения». Включите галочку у Super Resolution и выберите уровень обработки — от 1 до 4 или автоматический (4 — максимальный, и чем выше уровень, тем больше нагрузка на видеокарту). Нажмите «Применить».



Запустите PotPlayer и откройте его настройки (нажав F5 или по клику правой кнопкой мыши). Перейдите в раздел «Видео» и выберите для рендера видео Build-in Direct3D11 Video Renderer. Затем переведите взгляд чуть ниже и нажмите галочку у D3D11 GPU Super Resolution. Нажмите «Ок» или «Применить».



Чтобы проверить, включилась ли функция RTX Video Super Resolution в PortPlayer, запустите какое-нибудь видео с низким разрешением. В утилите «Панель управления NVIDIA» состояние RTX Video Super Resolution должно смениться на «Активно», а само видео должно стать более качественным — будто бы снято как минимум в Full HD.


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