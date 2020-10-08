Apple представила вместе с iOS 14 целый ряд важных нововведений, среди которых обновленный домашний экран с поддержкой виджетов, библиотека приложений, встроенный переводчик, новая версия браузера Safari и многое другое. Многие из этих функций также появились в iPadOS 14, но некоторые ключевые возможности, к сожалению, до планшетов не добрались.
Поддержка многопользовательского режима
Спустя 10 лет после выпуска оригинального iPad поддержка многопользовательского режима до сих пор отсутствует на планшетах Apple. Компания уже несколько лет продвигает устройство в качестве замены ПК, но возможность работать на нём по аналогии с Mac до сих пор не реализована. Возможно таким образом Apple хочет, чтобы у всех был свой собственный iPad.
К слову в большинстве семей iPad используется в качестве мультимедийного терминала детьми и взрослыми, поэтому хотелось бы получить возможность разделения контента и приложений. Также эта возможность будет полезна для разграничения рабочего и личного пространства.
Настраиваемые виджеты
В iOS 14 появились виджеты для домашнего экрана с возможностью настройки их внешнего вида. В iPadOS то же есть виджеты, но их, к сожалению, нельзя вытащить за пределы экрана «Сегодня».
Довольно странное решение со стороны Apple не дать пользователям размещать виджеты на домашнем экране. По сравнению с iPhone дисплей iPad довольно большой, а это означает, что у него намного больше пространства под кастомизацию интерфейса.
Библиотека приложений
Еще одно странное решение — оставить iPad без библиотеки приложений. На iPhone новая функция позволяет навести порядок в установленном софте с помощью удобной автоматической сортировки.
Вместе с отсутствием библиотеки приложений на iPad отсутствует возможность скрывать значки приложений и страницы на домашнем экране. Таким образом получается, что теперь пользовательский опыт от взаимодействия с iPhone и iPad различается. Интересно, таким образом компания старается максимально разграничить свою продукцию? Если да, то на мой взгляд получается довольно спорное решение.
Переводчик
Приложение «Переводчик» стало важным дополнением к iOS 14. Оно поддерживает возможности текстового и голосового перевода. Помимо этого, имеется режим разговора, позволяющий вести беседу с человеком, говорящим на другом языке.
Вероятно, Apple предполагает, что чаще всего «Переводчик» будет использоваться в путешествиях, поэтому ему необходима мобильность. Тем не менее iPad также довольно часто пользователи берут с собой в поездки, поэтому возможность перевода может быть полезна и на большом экране. Конечно, его можно заменить аналогом, но мы здесь обсуждаем штатные возможности операционных систем.
Расширенные дисплеи
С iPad Pro и новым Air вы можете использовать порт USB-С для подключения к внешнему дисплею, но эта функция ощущается недоработанной. При подключении экран планшета будет отображаться зеркально на дополнительном мониторе. Помимо этого, отсутствует возможность отключить экран iPad во время использования подключенного дисплея, а это в свою очередь отвлекает.
Apple также не добавила возможно использования подключенного монитора в качестве дополнительного дисплея. Такая функция, на мой взгляд была бы наиболее полезной, чем зеркалирование. Возможность расширения рабочего стола могла быть очень полезной во время монтажа видео или обработки фотографий.
Если у вас есть какие-либо функции, которых не хватает в iPad или отсутствуют в iPadOS 14, то не забудьте рассказать нам об этом в комментариях. Например, это может быть отсутствие калькулятора.
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