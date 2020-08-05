





Уже не один год для виджетов в iOS отводится так называемый экран «Сегодня» слева от всех рабочих столов, и в iOS 14 компания Apple наконец-то разрешила размещать виджеты где угодно, как и на Android. Однако стоит понимать, что на данный момент все действия доступны лишь для системных виджетов, разработчикам сторонних программ нужно их обновить для корректной работы на новой iOS.Вывести виджет на рабочий стол можно двумя способами — во-первых, можно просто перетянуть любой из них с экрана «Сегодня». Для этого долго нажмите на виджет > Изменить экран «Домой», после чего разместите его где нужно:Второй способ универсальнее — он подходит в том случае, если вы хотите создать новый виджет. Для этого перейдите на нужный рабочий стол и долго нажмите на пустое пространство, после чего тапните на появившийся сверху в углу значок «+»:Теперь остается только выбрать нужный виджет, после чего его внешний вид, и добавить его на рабочий стол. Разумеется, после размещения виджет можно перетянуть в любое место, и при желании изменить, долго нажав на него и выбрав соответствующую опцию: