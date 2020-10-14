«Поскольку в этих диапазонах работают системы оповещения самолетов НАТО, мы, конечно, от тех государств, которые входят в этот блок, такое решение не получим, как не получим его и от Украины. Поэтому сегодня понятно, что в зоне 300 километров от западных границ, да и рядом с Турцией большая часть нашей европейской территории не будет покрыта 5G, и эта зона распространяется почти до Москвы, ничего нельзя построить и в Санкт-Петербурге. Это, конечно, очень существенный минус, который мы должны учитывать», — сказал Осеевский.







Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что на большей части европейской части России не получится развернуть сети связи пятого поколения. По его словам, проблема заключается в том, что для диапазона 4,7-4,9 ГГц в приграничных зонах страны требуется разрешение соседних государств, а России скорее всего не удастся их получить, поскольку этот спектр радиочастот задействован в оборонных целях.Осеевский также сказал, что «диапазон 4,8 ГГц плюс-минус не является основным в мире», а базовым для сетей 5G считается диапазон 3,4–3,8 ГГц, под который разрабатывается большая часть телекоммуникационного оборудования. В России на этих частотах работает спутниковая связь военных ведомств, поэтому он не может быть предоставлен операторам сотовой связи.В России могут запустить 5G без этих двух диапазонов, однако никаких преимуществ относительно 4G абоненты не получат, поскольку данные будут передаваться на прежних частотах с той же скоростью, что и раньше. Качество и стабильность связи тоже не увеличатся.В марте 2020 года Госкомиссия по радиочастотам разрешила операторам использовать диапазон 24,25–24,5 ГГц для строительства сетей 5G, однако они обязаны использовать только российского оборудование, внесённое в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Такого оборудования пока не существует, государство планирует потратить на его разработку и производство до 2024 года 21,4 миллиарда рублей. Другие частоты для 5G в России пока не выделены.