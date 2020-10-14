Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что на большей части европейской части России не получится развернуть сети связи пятого поколения. По его словам, проблема заключается в том, что для диапазона 4,7-4,9 ГГц в приграничных зонах страны требуется разрешение соседних государств, а России скорее всего не удастся их получить, поскольку этот спектр радиочастот задействован в оборонных целях.
«Поскольку в этих диапазонах работают системы оповещения самолетов НАТО, мы, конечно, от тех государств, которые входят в этот блок, такое решение не получим, как не получим его и от Украины. Поэтому сегодня понятно, что в зоне 300 километров от западных границ, да и рядом с Турцией большая часть нашей европейской территории не будет покрыта 5G, и эта зона распространяется почти до Москвы, ничего нельзя построить и в Санкт-Петербурге. Это, конечно, очень существенный минус, который мы должны учитывать», — сказал Осеевский.
Осеевский также сказал, что «диапазон 4,8 ГГц плюс-минус не является основным в мире», а базовым для сетей 5G считается диапазон 3,4–3,8 ГГц, под который разрабатывается большая часть телекоммуникационного оборудования. В России на этих частотах работает спутниковая связь военных ведомств, поэтому он не может быть предоставлен операторам сотовой связи.
В России могут запустить 5G без этих двух диапазонов, однако никаких преимуществ относительно 4G абоненты не получат, поскольку данные будут передаваться на прежних частотах с той же скоростью, что и раньше. Качество и стабильность связи тоже не увеличатся.
В марте 2020 года Госкомиссия по радиочастотам разрешила операторам использовать диапазон 24,25–24,5 ГГц для строительства сетей 5G, однако они обязаны использовать только российского оборудование, внесённое в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Такого оборудования пока не существует, государство планирует потратить на его разработку и производство до 2024 года 21,4 миллиарда рублей. Другие частоты для 5G в России пока не выделены.
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Как и кто будет делать российское оборудование, а главное на чём, если все патенты в солильной связи принадлежат американским, европейским корейским и китайским компаниям.
Все равно платить им надо будет.
Помнится это нытьё было и про 3G,4, lte , esim))))