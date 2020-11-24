Судя по различным тестам и бенчмаркам, первые Mac с процессором M1 очень быстры, поэтому многие пользователи уже планируют отказаться в их пользу от своих компьютеров на базе Intel. Несмотря на это, есть несколько причин, из-за которых новинки могут вам не подойти.
1. Отсутствие 100-процентной совместимости
Более десяти лет программное обеспечение macOS создавалось для чипов Intel. Теперь разработчикам необходимо перекомпилировать свои приложения для процессора M1. Это могло стать огромной проблемой, но Apple создала технологию Rosetta 2, позволяющую новым Mac запускать ПО созданное для компьютеров на базе Intel.
Первые владельцы новых компьютеров Apple сообщают, что Rosetta 2 работает довольно хорошо, а разработчики активно взялись за перекомпиляцию своих программ под новый чип. Тем не менее стоит отметить, что если вы используете узкоспециализированный профессиональный софт для работы, например различные плагины для редактирования видео и написания музыки, то нужно дождаться официального заявления от их создателей о поддержке M1 перед переходом.
2. Ограничение в 16 ГБ ОЗУ
У 13-дюймового MacBook Pro с процессором Intel имеется версия с 32 ГБ оперативной памяти. Однако, аналогичный вариант с чипом M1 может похвастаться только 16 ГБ в максимальной комплектации. То же самое касается новых Mac mini и MacBook Air.
Этот момент опять же затрагивает сегмент профессиональных пользователей, которым для работы необходим большой объём оперативной памяти. Для рядовых задач вполне будет достаточно предлагаемых 8 или 16 ГБ.
3. Ограничения по внешним экранам
Первые Mac на базе M1 могут работать только с двумя экранами. В спецификациях новых MacBook Pro и MacBook Air сообщается, что они поддерживают только один внешний дисплей с разрешением до 6K при 60 Гц в дополнение ко встроенному экрану. Mac mini с M1 может работать с двумя дисплеями 6K и 4K.
Для сравнения, MacBook Pro на Intel может работать с двумя внешними дисплеями 4K или одним 6K в дополнение ко встроенному.
4. В два раза меньше портов USB-С
Новый 13-дюймовый MacBook Pro на базе M1 получил два порта Thunderbolt / USB 4. Аналогичная модель с процессором Intel оснащается четырьмя портами Thunderbolt 3 (USB‑C).
Несмотря на разницу в поколениях, по сути, они одинаковы, но на компьютерах с чипами Intel их вдвое больше. Эту проблему можно решить с помощью дополнительного хаба, но такой выход идет в разрез с портативностью.
5. Windows, давай до свидания!
Компьютеры Mac на базе Intel дают вам возможность использовать утилиту Boot Camp для запуска операционной системы Windows. На новых компьютерах с процессором M1 использовать операционку Microsoft не получится, во всяком случае пока редмондовцы не сделают это возможным.
Однако это не означает, что других вариантов нет. Утилита CrossOver от Codeweavers позволяет новым Mac запускать программное обеспечение x86, которое было создано для платформы Microsoft. Также версия Parallels с поддержкой M1 находится в стадии разработки. Она позволит запускать виртуальные машины с Windows 10 одновременно с macOS Big Sur на процессорах Apple собственной разработки.
Тем не менее пользователям, которые зависят от Windows, лучше дождаться полноценной возможности устанавливать операционную систему Microsoft.
6. Отсутствие поддержки внешних видеокарт
Внешние видеокарты (eGPU) обеспечивают дополнительную производительность графики для компьютеров, выполняющих высококачественный рендеринг видео или 3D-анимации. Новые компьютеры Mac с процессорами M1 пока не поддерживают такую возможность. Об этом сообщается на сайте поддержки Apple.
Ждать?
Чтобы внести ясность, в этой статье мы не попытались кого-либо отговорить от приобретения новых компьютеров Apple с M1. Это просто перечень ограничений, которые обнаружились в новых моделях Возможно, они будут устранены с выходом M2. Отметим, что новые процессоры собственной разработки несомненно являются будущим Mac, во многом благодаря производительности и энергоэффективности, а это в свою очередь даёт понять, что возвращение к Intel невозможно.
Перед покупкой нового Mac взвесьте все «за» и «против», чтобы не оказаться в заложниках перечисленных ограничений.
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Я ушёл с Винды на Мак.
Вопрос: зачем мне винда на Маке?!!! Я забыл про этот кошмар и живу счастливо с Маком. Все что мне надо для Работы там есть!
- Одна треть пунктов вроде "16 гигов памяти" (которая оказалось намного экономичней в новой системе) — брехня.
- Вторая треть пунктов это временные возможно проблемы, вроде несовместимости и отсутствия винды.
- И третья часть претензий про порты и мониторы — вполне оправданно, да.
Это не причины не покупать, а 6 причин задуматься о целесообразности покупки. Кому-то это посещает, а кому-то не помеха.
У каждого свои цели и задачи при покупке. Для одних минус это плюс и наоборот.
2. Маки и макбуки в части железа самые надежные.
3. Вывод: я уже 12 лет сижу на маках и на винде. Нафиг макось не сдалась, ни по работе не поможет, ни в игры поиграть. Зато на яблочном железе живу в винде и горя не знаю. Первый аймак продержался 5 лет. Второй уже 7 и полет нормальный. Плюс два макбука с 15 года у дочки и у меня. Горя не знаем.
ПыСы. А вот новость про Мку огорчила. Что делать теперь не знаю...(
Новый ☝🏻