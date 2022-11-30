WhatsApp

WhatsApp выходит на планшеты

Олег

WhatsApp


Популярный мессенджер WhatsApp разрабатывает версию для больших экранов. Об этом пишет инсайдерский ресурс WABetaInfo.

Специалисты WABetaInfo оперативно исследуют свежие релизные и бета-сборки WhatsApp и сообщают обо всех изменениях и нововведениях. На этот раз они нашли кое-что новое в последней тестовой сборке мессенджера для Android — там содержится упоминание версии для планшетов.

Согласно источнику, после обновления до самой свежей бета-версии WhatsApp у некоторых тестировщиков сразу появляется новое оповещение в списке чатов. Оно предлагает пользователю установить специальную версию WhatsApp для планшетов; внизу присутствует кнопка «Узнать больше». Страничка презентации сообщает, что вам нужно скачать WhatsApp в Google Play Store на своем планшете, после чего предлагает привязать его к аккаунту на смартфоне. 

WhatsApp

Версия для Android-планешетов пока находится в статусе бета-тестирования и станет полнофункциональной в ближайшие недели. Стоит отметить, что о WhatsApp для iPad речи пока не идет — упоминаний планшета Apple нигде не обнаружено.

Стоит отметить, что приложение WhatsApp и раньше можно было установить на Android-планшет. Однако в таком режиме планшет становился основным устройством и его нельзя было привязать к смартфону; кроме того, интерфейс приложения всё же был спроектирован под смартфоны. 

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Источник:
WABetaInfo
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Комментарии

+162
Виктор Пересвет
Новость не первой свежести, уже который раз находят следы, а воз и ныне там… Интересно, что в версии для планшета такого особенного, что ее не могут никак сделать?
Сегодня в 09:38
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