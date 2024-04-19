Обновление One UI 6.1 принесло на смартфоны Galaxy очень странный глюк



Пользователи Samsung жалуются, что на их смартфонах возникает ошибка после обновления One UI. Об этом пишет Digital Trends.



Согласно источнику, проблема возникает после обновления на самую свежую One UI 6.1. Собственное приложение Samsung под названием Secure Folder, дающее возможность защищать личные файлы PIN-кодом, отказывается удаляться с устройства. При попытке удалить утилиту появляется оповещение «Это приложение невозможно удалить».







Представитель Samsung на официальном форуме бренда уже подтвердил, что компания знает о проблеме и вскоре её устранит. Оказывается, невозможность удалить Secure Folder связана с изменениями политики безопасности Google в One UI 6.1. Вскоре Samsung выпустит небольшой патч, который исправит странный глюк.