Google приготовила приятный сюрприз для владельцев Galaxy Watch и Pixel Watch

Олег

Фото: Unsplash


Компания Google тестирует небольшую, но полезную опцию, которая упростит повседневное использование часов с Wear OS. Об этом пишет SamMobile.

Согласно источнику, в свежей бета-версии компонента Android для управления смарт-часами появился новый тумблер. Он называется «Синхронизация разрешений со смартфоном» и позволяет выдавать приложению на часах те же самые разрешения, которые вы уже выдали ему на привязанном к «вотчам» телефоне. При включенном тумблере это будет происходить автоматически, то есть вам не придется дважды выдавать разрешения (на смартфоне и на часах) одним и тем же утилитам после их установки.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

На текущий момент нововведение доступно для Pixel Watch, а позже оно ожидается для всех часов под управлением Wear OS, в первую очередь Galaxy Watch от Samsung, с которой у Google подписано соглашение о сотрудничестве в работе над носимой электроникой. 

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
SamMobile
Cсылки по теме:
Galaxy Watch 7 удивят всех, и вот почему
Samsung выпустила долгожданное обновление для Galaxy Watch
Samsung готовит дешёвые смарт-часы Galaxy Watch FE

Рекомендации

Рекомендации

Найден первый неприятный минус iOS 17.3
Xiaomi разочаровала: многие смартфоны получат HyperOS с обидным сюрпризом
Apple разъяснила, как пользоваться iOS 17.3 и не лишиться iPhone
Apple разрешила платить айфоном по NFC без Apple Pay

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии