Google приготовила приятный сюрприз для владельцев Galaxy Watch и Pixel Watch



Компания Google тестирует небольшую, но полезную опцию, которая упростит повседневное использование часов с Wear OS. Об этом пишет SamMobile.



Согласно источнику, в свежей бета-версии компонента Android для управления смарт-часами появился новый тумблер. Он называется «Синхронизация разрешений со смартфоном» и позволяет выдавать приложению на часах те же самые разрешения, которые вы уже выдали ему на привязанном к «вотчам» телефоне. При включенном тумблере это будет происходить автоматически, то есть вам не придется дважды выдавать разрешения (на смартфоне и на часах) одним и тем же утилитам после их установки.







На текущий момент нововведение доступно для Pixel Watch, а позже оно ожидается для всех часов под управлением Wear OS, в первую очередь Galaxy Watch от Samsung, с которой у Google подписано соглашение о сотрудничестве в работе над носимой электроникой.