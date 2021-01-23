





Судя по данным DownDetector, по всей России наблюдаются проблемы с сотовой связью и мобильным интернетом. Зафиксированы многочисленные жалобы на «Билайн», МТС, «МегаФон», Tele2 и «Ростелеком». Самые масштабные перебои у «Билайна».Операторы заявляют, что все службы работают в штатном режиме, и проблем с их стороны не замечено. В то же время они рекомендуют пользователям обращаться в поддержку, чтобы детально разбираться с каждым случаем. Пользователи также жалуются на проблемы с доступом в Telegram, Twitter, YouTube и другим популярным интернет-сервисам.Не исключено, что проблемы связаны с протестными мероприятиями, которые сегодня проходят в большинстве городов страны. Полиция и спецслужбы имеют возможность глушить связь с помощью специальных приборов, чтобы участники протеста не могли координировать свои действия, пользоваться мессенджерами и соцсетями, а также выкладывать фотографии и видео.