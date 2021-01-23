Судя по данным DownDetector, по всей России наблюдаются проблемы с сотовой связью и мобильным интернетом. Зафиксированы многочисленные жалобы на «Билайн», МТС, «МегаФон», Tele2 и «Ростелеком». Самые масштабные перебои у «Билайна».
Операторы заявляют, что все службы работают в штатном режиме, и проблем с их стороны не замечено. В то же время они рекомендуют пользователям обращаться в поддержку, чтобы детально разбираться с каждым случаем. Пользователи также жалуются на проблемы с доступом в Telegram, Twitter, YouTube и другим популярным интернет-сервисам.
Не исключено, что проблемы связаны с протестными мероприятиями, которые сегодня проходят в большинстве городов страны. Полиция и спецслужбы имеют возможность глушить связь с помощью специальных приборов, чтобы участники протеста не могли координировать свои действия, пользоваться мессенджерами и соцсетями, а также выкладывать фотографии и видео.
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Операторы заявляют, что все службы работают в штатном режиме, и проблем с их стороны не замечено. В то же время они рекомендуют пользователям обращаться в поддержку, чтобы детально разбираться с каждым случаем. Пользователи также жалуются на проблемы с доступом в Telegram, Twitter, YouTube и другим популярным интернет-сервисам.
Не исключено, что проблемы связаны с протестными мероприятиями, которые сегодня проходят в большинстве городов страны. Полиция и спецслужбы имеют возможность глушить связь с помощью специальных приборов, чтобы участники протеста не могли координировать свои действия, пользоваться мессенджерами и соцсетями, а также выкладывать фотографии и видео.
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Не помните кто там тогда рулил страной?
Конечно нет, иначе вы такую heрню бы не писали.
Вы вообще в какой стране живете, если ни секрет ?
Хотите сравнить итог последнего десятилетия ХХ века — представьте себе человека из 80-х, оказавшегося в любом из московских супермаркетов конца 90-х.
Беда последующих лет заключается не в «революции» самой по себе, а в том что вновь решили наступить на те же «великодержавные» грабли. Вновь закабалили людей, вновь начали ввязываться во всё новые войны, вновь принялись строить «великую и могучую» на крови и костях собственных граждан вместо того, чтоб сделать просто страну для жизни.
ФСБ делает это локально, отрубая нужные районы в городах.
Просто выставляют по районам передвижные подавители сигнала и все.
И это не тайна, перед введением в действие таких мероприятий уведомляются службы города ( пожарные, скорая....) чтобы не ехали через эти районы.