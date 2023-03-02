«Альфа-банк» разрешил вход в онлайн-банк по Face ID. Приложение больше не нужно

Российский «Альфа-банк» представил нововведение — быстрый вход в онлайн-банк без пароля при помощи Face ID. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Речь идет о небольшой специальной утилите AKEY, которая помогает быстро авторизоваться в веб-версии онлайн-банка и не требует ввода пароля или СМС-кодов при каждом входе в аккаунт. Благодаря этому нововведению клиенты, которые не успели скачать iOS-приложение «Альфы», теперь могут обойтись без него — входить в аккаунт стало гораздо быстрее.
Как настроить AKEY:
- Откройте на iPhone/iPad веб-версию личного кабинета «Альфа-банка»
- Перейдите в свой профиль и выберите «Настройка приложения AKEY»
- Жмите «Установить и настроить AKEY»
- Вы попадете в App Store на страницу приложения — установите его
- Вернитесь в личный кабинет на страничку профиля и снова нажмите «Настройка приложения AKEY»
- Введите код, который поступил вам в СМС — это нужно сделать один раз
- Добавьте код входа и подтвердите доступ к Face ID.
Готово! Теперь при входе в личный кабинет «Альфы» выбирайте кнопку «Войти по Face ID» — сайт будет переадресовывать вас в AKEY, сканировать лицо и перебрасывать обратно в веб-версию. Это происходит так же быстро, как и вход в обычное приложение банка.
Кстати, если вы всё же хотите пользоваться классическим приложением «Альфа Банка», его до сих пор можно скачать и установить на iPhone по вот этой инструкции. По ней же можно сохранить про запас приложение AKEY на случай, если его тоже удалят из App Store.
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