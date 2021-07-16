Apple запустила свою летнюю акцию под названием «Снова в школу». Она позволяет студентам и преподавателям приобрести устройства компании для учёбы со скидкой. Помимо этого, Apple дарит фирменные наушники AirPods в придачу к некоторым устройствам. Об этой акции написано на официальном сайте компании.
Акция «Снова в школу» имеет специальную промо-страницу на сайте Apple. Что там можно найти?
Например, MacBook Air с чипом Silicon M1 обойдется в 93 991,20 рублей — это базовая модификация с 8-ядерным процессором M1, 7-ядерной встроенной графикой, 8Гб оперативной памяти и 256Гб SSD. Если нужна «прокачанная» модель — Air с 512Гб SSD и 8-ядерной графикой обойдется в 117 490,80 рублей. Обычная цена этих устройств 99 990 и 124 990 рублей соответственно. Приятный бонус — помимо скидки, Apple положит в заказ наушники AirPods совершенно бесплатно.
На MacBook Pro скидки тоже имеются. Например, базовый Pro с дисплеем 13 дюймов и чипом M1 обойдется в 122 191,20 рублей, при обычной цене в 129 990 рублей. А если взять модель с 16-ти дюймовым дисплеем, можно сэкономить еще больше: базовая модель со скидкой продается за 216 190.80 рублей, тогда как обычный ценник составляет 234 990 рублей. Наушники AirPods также в комплекте.
Соответствующие скидки можно получить и на iMac 2021, и на iPad Pro с чипом M1, и даже на iPad Air. По сути, скидки не распространяются только на iPhone, что вполне соответствует концепции акции. Судя по рекламным баннерам, во всех случаях Apple дает в подарок базовые AirPods 2 — обычная цена наушников составляет 15 990 рублей. Однако на этапе оформления заказа можно выбрать и AirPods Pro, но за них придется доплатить 9 000 рублей.
Чтобы приобрести продукцию Apple со скидкой для студентов, придется подтвердить, что вы имеете отношение к образовательному учреждению. Обычно для этого требутся предоставить удостоверение студента или преподавателя.
Ранее мы рассказали, что Apple теряет сотрудников из-за своей политики удаленной работы. Кроме того, компании пришлось изменить дизайн Safari в macOS Monterey по причине большого количества жалоб бета-тестеров.
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Даже если оплатите и запросят подтверждение — ничего не теряете, просто отменят заказ и вернут деньги.
А вот с айпадами другой вопрос, они пореже дешевеют.
Эйрподсы кстати тоже бывают на Тмалл по 10-10,5))