Apple вернула дизайн вкладок Safari в macOS 12 Monterey beta 3. На это обратил внимание ресурс MacRumors.
На презентации 7 июня 2021 года Apple показала миру новую macOS Monterey. В самой системе мало что изменилось, поэтому «гвоздем программы» стал обновленный фирменный браузер Safari. Компания внедрила немало улучшений, но, среди прочего, также значительно изменила дизайн «шапки» браузера — адресной строки и вкладок.
По сути, дизайн Safari изменился во всех новых ОС 2021 года — iOS 15, iPadOS 15 и macOS 12 Monterey. Компания всего лишь привела внешний вид браузера к общему знаменателю, чтобы он на всех актуальных устройствах выглядел максимально схоже. С одной стороны, это верное решение — пользователю проще ориентироваться в гаджетах, если они используют единый стиль. Но с другой — это изменения стало настолько непривычным и неудобным для многих, что Apple, похоже, уступила множеству жалоб и перерисовала дизайн вкладок и адресной строки Safari в третьей бета-сборке macOS Monterey. Вот, как выглядел браузер после презентации, и вот, как он выглядит в macOS 12 Monterey beta 3:
Сложно однозначно сказать, стало ли лучше. С одной стороны, адресная строка вернулась на свое привычное место — что однозначно удобно для тех пользователей, который работают с Safari на Mac долгие годы. Но с другой — некоторые пользователи отмечают, что теперь адресная строка и сами вкладки выглядят одинаково, и при беглом взгляде сразу не понять, куда нужно нажимать. При всём этом напомним, что дизайн Safari в iOS 15 и iPadOS 15 остался неизменным — то есть в мобильных устройствах Apple адресная строка и вкладки по-прежнему объединены в одно целое.
К слову, Apple сохранила возможность вернуться к первоначальному варианту — достаточно выбрать «Показывать отдельную панель вкладок» в меню «Просмотр».
А как вы считаете, удачным ли было решение Apple кардинально перерисовать дизайн Safari, или лучше было оставить всё как было? Помог ли новый «рестайлинг», произошедший в beta 3? Поделитесь в комментариях!
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А если вам нравился новый UI, то его можно вернуть View — Show Separate Tab Bar.