Monterey


Apple вернула дизайн вкладок Safari в macOS 12 Monterey beta 3. На это обратил внимание ресурс MacRumors.

На презентации 7 июня 2021 года Apple показала миру новую macOS Monterey. В самой системе мало что изменилось, поэтому «гвоздем программы» стал обновленный фирменный браузер Safari. Компания внедрила немало улучшений, но, среди прочего, также значительно изменила дизайн «шапки» браузера — адресной строки и вкладок. 

Safari

По сути, дизайн Safari изменился во всех новых ОС 2021 года — iOS 15, iPadOS 15 и macOS 12 Monterey. Компания всего лишь привела внешний вид браузера к общему знаменателю, чтобы он на всех актуальных устройствах выглядел максимально схоже. С одной стороны, это верное решение — пользователю проще ориентироваться в гаджетах, если они используют единый стиль. Но с другой — это изменения стало настолько непривычным и неудобным для многих, что Apple, похоже, уступила множеству жалоб и перерисовала дизайн вкладок и адресной строки Safari в третьей бета-сборке macOS Monterey. Вот, как выглядел браузер после презентации, и вот, как он выглядит в macOS 12 Monterey beta 3:

Safari

Safari

Сложно однозначно сказать, стало ли лучше. С одной стороны, адресная строка вернулась на свое привычное место — что однозначно удобно для тех пользователей, который работают с Safari на Mac долгие годы. Но с другой — некоторые пользователи отмечают, что теперь адресная строка и сами вкладки выглядят одинаково, и при беглом взгляде сразу не понять, куда нужно нажимать. При всём этом напомним, что дизайн Safari в iOS 15 и iPadOS 15 остался неизменным — то есть в мобильных устройствах Apple адресная строка и вкладки по-прежнему объединены в одно целое.

К слову, Apple сохранила возможность вернуться к первоначальному варианту — достаточно выбрать «Показывать отдельную панель вкладок» в меню «Просмотр».

А как вы считаете, удачным ли было решение Apple кардинально перерисовать дизайн Safari, или лучше было оставить всё как было? Помог ли новый «рестайлинг», произошедший в beta 3? Поделитесь в комментариях! 



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

MacRumors MacRumors

Ссылки по теме:

Удаляйте Google Authenticator — iOS 15 его заменит. Только намного круче Удаляйте Google Authenticator — iOS 15 его заменит. Только намного круче

macOS Monterey упростит продажу Mac на вторичке. На презентации об этом не сообщили macOS Monterey упростит продажу Mac на вторичке. На презентации об этом не сообщили

Apple представила macOS Monterey. Это революция для M1, которую мы ждали? Apple представила macOS Monterey. Это революция для M1, которую мы ждали?