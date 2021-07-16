Google обновила свое фирменное приложение для iOS. Теперь оно позволяет быстро очистить историю. На изменения обратил внимание ресурс PhoneArena.
Речь идет о приложении-поисковике Google Search, которое работает как с текстовыми, так и с голосовыми запросами, а также осуществляет поиск в сети по картинкам. В последнем обновлении программы можно заметить новую кнопку — «Удалить историю за последние 15 минут». Она позволяет легко и быстро очистить историю ваших поисковых запросов за указанное время. Кнопка расположилась во всплывающем меню, которое появляется при нажатии на аватарку своего профиля.
Напомним, что ранее Google внедрила возможность очищать историю любых действий в аккаунте автоматически. Это можно настроить в параметрах своего аккаунта, выбрав один из возможных вариантов временного промежутка для очистки — 3, 18 или 36 месяцев. К слову, для аккаунтов, созданных недавно, этот таймер уже выставлен на 18 месяцев, но при желании его можно изменить. Спустя выбранное количество месяцев вся история действий в аккаунте, включая историю поиска, просмотров видео на YouTube, сохраненные геопозиции и прочие личные данные.
Ранее мы рассказали о том, что Apple пошла на попятную из-за массовых жалоб бета-тестеров macOS 12 Monterey и «откатила» редизайн элементов управления обновленного Safari. К слову, новый внешний вид всё еще можно включить в настройках, однако по умолчанию теперь отображается более «консервативный» дизайн».
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