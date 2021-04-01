Компания Apple отмечает сорок пятый день рождения. Она была основана 1 апреля 1976 года тремя людьми: Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Из небольшого стартапа, базирующегося в гараже, Apple превратилась в самую дорогую в мире IT-корпорацию.
Стив Возняк уволился из Apple ещё в 1981 году и с тех пор не принимал участие в деятельности компании, хотя поддерживал дружеские отношения с Джобсом. Рональду Уэйну изначально принадлежало 10% акций Apple, он продал их в 1976 году, получив всего лишь 800 долларов. Сейчас за такой объём акций он мог бы выручить более 200 миллиардов долларов.
После конфликта с инвесторами в 1985 году Стиву Джобсу пришлось покинуть компанию, после чего её бизнес пошёл на спад. Спустя 11 лет Джобс вернулся к управлению Apple и занимал должность генерального директора почти до самой смерти. Он уволился 24 августа 2011 года, а 5 октября скончался из-за осложнений, вызванных раком поджелудочной железы. Новым гендиректором Apple был назначен Тим Кук, который работает в компании с 1998 года.
Apple начинала как производитель компьютеров, но настоящий успех компании принес выпуск смартфонов — с 2007 года она продала их в общей сложности более миллиарда штук. В 2017 году Apple открыла новую штаб-квартиру, которая находилась в разработке более шести лет. Второй кампус компании занимает площадь 260 тысяч квадратных метров; здание из бетона и стекла вмещает более 14 тысяч сотрудников.
Сейчас Apple старательно уходит от смартфонной зависимости и развивает разнообразные сервисы (в том числе музыкальный, игровой, телевизионный, издательский и спортивный), причём вполне успешно. В конце января 2021 года акции Apple торговались по 143 доллара за штуку, что было рекордным показателем за всю историю компании. Сейчас они стоят по 122,15 доллара, а общая капитализация Apple составляет более двух триллионов долларов — рост в шесть раз за десять лет и в 262,5 раза за двадцать лет. Первая продукция Apple уходит с аукционов за сотни тысяч долларов.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Жаль Джобса нет..(