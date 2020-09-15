Apple запустила сервис Fitness+







Компания Apple объявила о запуске сервиса Fitness+. В нём доступны видеотренировки, которые можно просматривать на различных гаджетах Apple. Данные с Apple Watch выводятся на экран, позволяя пользователям следить за своими показателями.Программы для Fitness+ записаны фитнес-тренерами и периодически обновляются. Пользователи смогут выбрать программы в зависимости от поставленных задач и имеющихся у них тренажёров. Также можно выбирать стиль музыки, под которую проходят занятия. Показатели, достигнутые в тренировках под видео из Fitness+, синхронизируются с приложением «Здоровье».Сервис Fitness+ будет доступен в некоторых странах по подписке. В США — 9,99 доллара в месяц или 79,99 долларов в год. Три первых месяца бесплатно.