Как и было обещано, 1 апреля 2021 года Apple стала выполнять российское законодательство, которое обязывает производителей как минимум предлагать при настройке нового смартфона установить определенные приложения от русских разработчиков. В их список входят различные сервисы от Яндекса и Mail.ru, Госуслуги, ICQ — всего больше десяти программ, ознакомиться с полным перечнем можно тут.
При этом Apple пошла по пути минимального вмешательства в работу системы: теперь при настройке iPhone как нового, если вы выберите страну Россия, то на последнем шаге, после предложения выбрать тему и включить True Tone, iOS выдаст окно о том, что в соответствии с законодательством РФ компания предлагает ознакомиться со списком русских приложений:
Их установка не обязательна, и ее можно пропустить. Никакой автоматической предустановки нет.
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Это определяется геолокацией компании или происхождением людей, которые управляют корпорацией, а не рабочей силы.
Интересно, законодатели теперь обвинят Apple в том, что те фактически наплевали на их требования о «предварительной установке российского ПО или добавят в закон «при покупке отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин гражданин России обязан установить приложения из утверждённого Правительством Российской Федерации перечня»? ))))
Фактически помножили на ноль весь свой закон и исказили понятие «предварительной установки», дав по итогу Apple возможность вообще не заморочиться и сделать ссылку на подборку программ в AppStore. И теперь единственный вариант реально сделать реальную предустановку программ — сделать обязательным «выбор потребителем изображения программы». То бишь исключить возможность отказаться от установки.
4.1. При продаже отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин потребителю обеспечивается возможность использовать отдельные виды технически сложных товаров С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫМИ и программами для электронных вычислительных машин, странами происхождения которых являются Российская Федерация или другие государства — члены Евразийского экономического союза. Перечень отдельных видов указанных технически сложных товаров, порядок составления и ведения перечня программ для электронных вычислительных машин, странами происхождения которых являются Российская Федерация или другие государства — члены Евразийского экономического союза и которые ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕНЫ, и порядок их предварительной установки, включая требования к функционированию, определяются Правительством Российской Федерации.
Если где-то впоследствии в другом законодательном акте добавили опцию «иконка с предложением установить», это фактически лишает смысла весь данный пункт федерального закона. Иными словами, прогнулись.