Как и было обещано, 1 апреля 2021 года Apple стала выполнять российское законодательство, которое обязывает производителей как минимум предлагать при настройке нового смартфона установить определенные приложения от русских разработчиков. В их список входят различные сервисы от Яндекса и Mail.ru, Госуслуги, ICQ — всего больше десяти программ, ознакомиться с полным перечнем можно тут.

При этом Apple пошла по пути минимального вмешательства в работу системы: теперь при настройке iPhone как нового, если вы выберите страну Россия, то на последнем шаге, после предложения выбрать тему и включить True Tone, iOS выдаст окно о том, что в соответствии с законодательством РФ компания предлагает ознакомиться со списком русских приложений:



Их установка не обязательна, и ее можно пропустить. Никакой автоматической предустановки нет.  


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