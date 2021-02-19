MagSafe

Apple работает более года над съемным аккумулятором, который будет крепиться и заряжать iPhone при помощи нового интерфейса MagSafe. Ожидалось, что «магнитный powerbank» должен выйти в продажу в ближайшие месяцы после презентации линейки iPhone 12 в октябре 2020 года, но теперь этого может не произойти. 

Стало известно, что Apple столкнулась с определенными трудностями при тестировании готовых прототипов. Например, iPhone с подключенным MagSafe-аккумулятором ошибочно сигнализировал о перегреве аккумулятора, тогда как все показатели были в норме. Кроме того, смартфон некорректно работал с внешним аккумулятором при чередовании его использования с чехлом или без. При этом сообщается, что силы магнитов MagSafe было вполне достаточно и аккумулятор хорошо удерживается на устройстве (в отличие от оригинального съемного кармашка). 

Некоторые прототипы таких аккумуляторов имеют белый прорезиненный корпус, подобно тому, что уже применяется в чехлах-аккумуляторах от Apple. Основное отличие готовящегося аксессуара — он будет выполнять только функцию подзарядки iPhone и продлевать время его автономной работы, но не сможет защищать его, как полноценный чехол. 

Ранее разработчик Стив Мозер обнаружил в коде iOS 14.5 упоминание нового способа зарядки и с уверенностью сказал, что это указывает на предстоящий выпуск MagSafe-аккумулятора. При этом некоторые СМИ, вспоминая историю с зарядным ковриком AirPower, считают, что Apple не выпустит продукт на рынок, пока не избавит его от всех «детских болезней».


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Источник:

Bloomberg Bloomberg

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