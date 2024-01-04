Дуров представил совершенно новый дизайн в Telegram 10.5

Команда Telegram выпустила обновление своего мессенджера и представила несколько новых фич. Среди прочего, в Telegram появился обновленный дизайн звонков.
Ранее мы рассказывали о тестировании нового оформления и даже писали, как включить его до релиза, чтобы попробовать. Редизайн затронул экран активного звонка: теперь весь дисплей залит градиентом, а кнопки управления звонком изменились внешне. Ранее при звонке через Telegram пользователь видел аватарку собеседника, растянутую на весь экран.
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К сожалению, к релизу новый интерфейс звонков так и не был переведен на русский язык. Это не мешает использованию, но немного портит впечателение от мессенджера. Возможно, в будущем это поправят.