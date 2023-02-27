Apple выплатила России почти миллиард рублей в качестве штрафа

Компания Apple заплатила штраф в размере 906 млн рублей ($12,12 млн) по делу о злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений для iOS.
В апреле 2021 года Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала Apple на сумму более 906 млн рублей после жалобы «Лаборатории Касперского» — разработчик антивирусного ПО обвинил производителя iPhone в ограничении работы приложений для родительского контроля на iOS.
Согласно официальному пресс-релизу на сайте ФАС, 22 февраля 2023 года Apple уплатила антимонопольный штраф в размере 906 299 392 рублей.
Стоит отметить, что компания неоднократно пыталась обжаловать это решение, но её попытки не увенчались успехом.
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