Федеральная антимонопольная служба направила сети магазинов DNS предостережение о недопустимости экономически необоснованного повышения цен. Ведомство также собирается провести проверку и может оштрафовать DNS, если обнаружит признаки недобросовестного поведения и спекуляций.
Ранее в DNS появились объявления о том, что ценники на товарах недействительны, а цены следует уточнять у продавцов. Многие товары (в том числе смартфоны Apple подорожали примерно на 30%). На следующий день глава этой торговой сети Дмитрий Алексеев написал у себя в твиттере, что цены выросли из-за резкого ослабления рубля и ажиотажного спроса на электронику.
Примеру DNS последовали некоторые другие торговые сети (например, «Ситилинк», у которого цены на товары жёстко привязаны к курсу доллара). Крупные сети (например, МТС и «Связной») удерживают цены на прежнем уровне, хотя аналитики прогнозируют скорое подорожание электроники примерно на треть.
24 февраля доллар вырос до 89 рублей, а 25 февраля снизился до 83,5 рублей. Электроника может подорожать не только из-за курса, но и из-за дефицита, который может возникнуть вследствие санкций, запрещающих ввоз в Россию гаджетов из США и некоторых других стран.
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Пример. Компания торгует айфонами в России.
1 июня: Курс 1долл=70руб. Компания меняет 70.000 руб на 1.000 долл и покупает на них один айфон.
Привозит айфон в Россию и продает его за 77.000 руб. Ее прибыль — 7.000 руб.
20 июня: Курс 1долл=100руб. Компания покупает те же 1.000 долл, но уже потратив 100.000 руб вместо 70.000 руб.
Привозит в Россию и по Многочисленным Требованиям Комментаторов Айгадс продает айфон за прежние 77.000 руб.
100.000 — 77.000 = 23.000 руб — Компания в минусе. Бизнес закрывается. Комментаторы Айгайдс ликуют.
Пойдет такое разъяснение? )
А ещё в наглую руками разводят И говорят а что тут такого 😂😂😂
Теперь заплатят.
Хорошо.)