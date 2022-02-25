Федеральная антимонопольная служба направила сети магазинов DNS предостережение о недопустимости экономически необоснованного повышения цен. Ведомство также собирается провести проверку и может оштрафовать DNS, если обнаружит признаки недобросовестного поведения и спекуляций.

Ранее в DNS появились объявления о том, что ценники на товарах недействительны, а цены следует уточнять у продавцов. Многие товары (в том числе смартфоны Apple подорожали примерно на 30%). На следующий день глава этой торговой сети Дмитрий Алексеев написал у себя в твиттере, что цены выросли из-за резкого ослабления рубля и ажиотажного спроса на электронику.

Примеру DNS последовали некоторые другие торговые сети (например, «Ситилинк», у которого цены на товары жёстко привязаны к курсу доллара). Крупные сети (например, МТС и «Связной») удерживают цены на прежнем уровне, хотя аналитики прогнозируют скорое подорожание электроники примерно на треть.



24 февраля доллар вырос до 89 рублей, а 25 февраля снизился до 83,5 рублей. Электроника может подорожать не только из-за курса, но и из-за дефицита, который может возникнуть вследствие санкций, запрещающих ввоз в Россию гаджетов из США и некоторых других стран.


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