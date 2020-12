Компания Apple выпустила обновления iOS 14.3 и iPadOS 14.3. Они занимают чуть больше 700 мегабайт и скачиваются по Wi-Fi. Проверить их наличие можно через системные настройки.В iOS 14.3 и iPadOS 14.3 добавлена поддержка сервиса Fitness+, который запустился в некоторых странах. В России он недоступен.Обновления также добавляют адаптацию iPhone и iPad для работы с наушниками AirPods Max : поддержку звука с высоким разрешением, адаптивную эквализацию, активное шумоподавление, режим прозрачности, при котором слышно собеседника, объёмный звук и многое другое. Всё это реализовано на смартфонах и планшетах Apple при подключении AirPods Max на системном уровне.iPhone 12 Pro и 12 Pro Max после обновления до iOS 14.3 получают поддержку съёмки и редактирования в формате ProRAW. На моделях Phone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X сделанные на селфи-камеру фотографии можно зеркалировать, чтобы они выглядели точно так же, как смотрятся на экране во время съёмки.Модели iPad получают возможность редактирования фотографий в формате ProRAW. Зеркальное отображение селфи появляется на iPad Pro первого и второго поколения, iPad пятого поколения и позднее, iPad mini 4 и iPad Air 2.iOS 14.3 и iPadOS 14.3 также содержат незначительные улучшения для приложений TV, Clips, Health, Weather и Safari. Кроме того, в обновлениях устранены обнаруженные ранее баги в работе беспроводной зарядки, в том числе при использовании адаптеров серии MagSafe