Apple выпустила вторые публичные бета-версии iOS и iPadOS 18

Прошивки уже доступны для загрузки всем желающим.
Спустя две недели после выхода первых публичных бета-версий, Apple представила новые прошивки с устраненными багами и повышенной стабильностью. Подробнее о нововведениях мы рассказывали в отдельных обзорах на iOS 18 и iPadOS 18.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
Текущие обновления работают стабильнее, чем прошлые, однако устанавливать их стоит только на свой страх и риск. Зарегистрироваться для участия в тестировании можно тут.