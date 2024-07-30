Apple выпустила вторые публичные бета-версии iOS и iPadOS 18

Артем
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Прошивки уже доступны для загрузки всем желающим.

Спустя две недели после выхода первых публичных бета-версий, Apple представила новые прошивки с устраненными багами и повышенной стабильностью. Подробнее о нововведениях мы рассказывали в отдельных обзорах на iOS 18 и iPadOS 18

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Текущие обновления работают стабильнее, чем прошлые, однако устанавливать их стоит только на свой страх и риск. Зарегистрироваться для участия в тестировании можно тут.
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Источник:
Macrumors
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Комментарии

Вася Вотафаков
+5928
Вася Вотафаков
Новость запоздала ровно на время установки и юзания. Уже поставил и пишу с нее. В целом стала шустрее на порядок. Кто ставит — заливайте.
Сегодня в 00:46
#
tellurian
+1641
tellurian Вася Вотафаков
Надо было 18.1 ставить.
У меня теперь два варианта есть: 18.0 бета 4 или 18.1.
Или обновлённую 17.6.
Сегодня в 07:07
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