Apple запретила пользователям iPhone общаться с обладателями Android-смартфонов

Приложение Beeper Mini перестало работать менее чем через неделю после выпуска. Оно позволяло обмениваться сообщениями через принадлежащий компании Apple сервис iMessage с Android-устройств.
Попытки обеспечить совместимость смартфонов и планшетов на базе Android с iMessage существовали и раньше, но такие проекты работали примитивно (как правило, предоставляли удалённый доступ к компьютерам Mac). Приложение Beeper Mini функционировало иначе: его разработчик, 16-летний студент Эрик Мигиковски, взломал протокол Apple методом реверс-инжениринга, что позволило регистрироваться в iMessage с номером телефона и обмениваться сообщениями напрямую через сервера Apple, как в нативном приложении на iOS или iPadOS.
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Разработчики Beeper проделали огромный труд, они выяснили, на какие IP-адреса следует отправлять сообщения, что должен содержать код сообщения, и как получать ответ из облака iMessage. По сути им удалось обмануть Apple, сделав так, чтобы система воспринимала Android-смартфоны как оригинальные iPhone. Это же стало слабой стороной приложения, ведь компании Apple было достаточно внести небольшие изменения в работу протокола, чтобы сторонний сервис оказался неработоспособен.
Глава Beeper Эрик Мигиковски считает, что работу его приложения заблокировали инженеры Apple:
«Если это Apple, то самый большой вопрос… Если Apple действительно заботится о конфиденциальности и безопасности пользователей iPhone, зачем им останавливать сервис, который позволяет их собственным пользователям отправлять зашифрованные сообщения пользователям Android, а не использовать небезопасные SMS? С их объявлением о поддержке RCS, ясно, что Apple знает, что у них есть уязвимость. Beeper Mini уже здесь и работает отлично. Зачем заставлять пользователей iPhone возвращаться к отправке незашифрованных SMS, когда они общаются с друзьями на Android?»
Для использования Beeper Mini было необходимо оформлять подписку, которая стоит 2 доллара в месяц. Сейчас разработчикам нужно решать проблему возврата денег пользователям. Впрочем, команда Beeper не отчаивается, у них большие планы на свой проект, они хотят сделать из него универсальный мессенджер, объединяющий SMS и RCS — технологию, которая используется для отправки сообщений на Android. Известно, что компании Google удалось убедить Apple добавить поддержку RCS в iMessage, поэтому есть вероятность, что приложение Beeper Mini ещё вернётся.
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