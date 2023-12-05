С Android теперь можно отправлять iMessage без авторизации по Apple ID, регистрации и SMS

Фархад
Beeper

В магазине Google Play появилось новое приложение Beeper Mini, которое якобы добавляет поддержку iMessage на устройства Android без необходимости входа в аккаунт Apple ID.

Beeper Mini позволяет отправлять сообщения в iMessage владельцам iPhone, ну а пользователи Android получают доступ к перепискам из этого приложения. Разработчикам удалось полностью перенести все фичи iMessage, включая реакции, обмен фотками и видео в высоком качестве, групповые чаты, стикеры и многое другое.

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Создатели утверждают, что Beeper Mini не имеет доступа к сообщениям, контактам или паролям Apple ID. Для обмена сообщениями нужно только ввести свой номер телефона и оплатить подписку стоимостью $1,99/месяц.

Видимо, теперь пользователям iPhone станет труднее распознать людей с Android.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Dmitriy
+810
Dmitriy
Очередной лохотрон. Он становится модным. Apple пора призадуматься.
Вчера в 20:54
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