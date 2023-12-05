Странный баг iOS 17 не дает нормально общаться в соцсетях и мессенджерах

Олег

iOS 17

Фото: MacRumors 

В сети появляются жалобы на iOS 17, которая переключает приложения во время набора текста. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, баг проявляется не у всех пользователей и выглядит следующим образом. Во время набора текста на встроенной клавиатуре пользователь внезапно видит открывающийся переключатель запущенных приложений. Если «на автомате» продолжать печатать текст, то можно случайно переключиться в другое приложение из «карусели».

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Баг сложно «поймать» намеренно, но он иногда проявляется у пользователей, пишущих длинное сообщение в быстром темпе. Пока он не будет исправлен, можно пройти в настройки смартфона, выбрать «Универсальный доступ» → «Касание» и выключить тумблер функции «Доступность». Предположительно, именно она вызывает баг с клавиатурой. 

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Источник:
MacRumors
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