Странный баг iOS 17 не дает нормально общаться в соцсетях и мессенджерах

Фото: MacRumors



В сети появляются жалобы на iOS 17, которая переключает приложения во время набора текста. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, баг проявляется не у всех пользователей и выглядит следующим образом. Во время набора текста на встроенной клавиатуре пользователь внезапно видит открывающийся переключатель запущенных приложений. Если «на автомате» продолжать печатать текст, то можно случайно переключиться в другое приложение из «карусели».







Баг сложно «поймать» намеренно, но он иногда проявляется у пользователей, пишущих длинное сообщение в быстром темпе. Пока он не будет исправлен, можно пройти в настройки смартфона, выбрать «Универсальный доступ» → «Касание» и выключить тумблер функции «Доступность». Предположительно, именно она вызывает баг с клавиатурой.