Проблемы с сетью и быстрый разряд: владельцы айфонов массово жалуются на iOS 17.4

Артем
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После выхода последнего обновления, пользователи завалили техподдержку Apple гневными сообщениями. Смартфоны регулярно теряют связь с провайдерами и разряжаются практически до половины всего за пару часов. Некоторые нашли выход из ситуации, но он помогает далеко не всем.

Основные жалобы касаются сотовой связи. Одни сообщают о нестабильном LTE и 5G сигнале, другие жалуются, что звонки вообще не проходят, а исходящие постоянно обрываются на полуслове. Так некоторые были вынуждены переключится на связь по Wi-Fi без возможности пользоваться звонками вне дома. 

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Поддержка Apple заверяет, что проблема кроется в провайдерах, а также советует провести сброс к заводским настройкам. Часть пользователей отметила, что восстановление смартфона с помощью ПК решило проблему, но многим этот способ не помог. 

Один из владельцев порекомендовал включить и выключить «Авиарежим» и сбросить настройки оператора связи. 

Также отмечаются проблемы с автономностью. Обновившиеся до iOS 17.4 заметили аномально быстрый разряд аккумулятора — за 2 часа стандартной работы отметка батареи падает на 40%. При этом заряд от сети стал неприлично долгим — до 100% за 4 часа. 

Проблема отмечается как на новых, так и на старых моделях iPhone. Пока Apple не признает ошибку со своей стороны, а пострадавшие не рекомендуют загружать последнее обновление.
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Источник:
Apple
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Комментарии

banditos
+146
banditos
Ха ещё с бетки такая хрень со связью
На релиз не обновлял, настройки сбрасывал, на 3G переключал
Крч пофиг
Жду следующей бетки;)
час назад в 13:39
#
tellurian
+1550
tellurian banditos
На 4пда некоторые на бетках сидят, работает лучше и связь лучше, чем на релизе.
47 минут назад
#
–663
Stylus
14 про макс, ничего такого нет. Держит заряд, как и раньше и сеть не теряет.
час назад в 13:43
#
Денис Добрыян
+218
Денис Добрыян
11 pro max связь потерял после обновления. Помогла перезагрузка. 14 pro max и 15 pro — без проблем
час назад в 13:45
#
+36
Gntlmn Mthfcng
А вот оно что…батарея быстро садится начала. 15 ПРО.
час назад в 13:58
#
+17
BIV
По работе аккумулятора не заметил разницы , а вот связь ухудшилась .
56 минут назад
#
+7
regioner
14 pro max на четверть хуже стал держать
49 минут назад
#
stasengels
+15
stasengels
Заряд АКБ не стабильный, прерывистый после обновления. Раньше такого не было, судя по графику.
2 минуты назад
#