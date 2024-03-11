Проблемы с сетью и быстрый разряд: владельцы айфонов массово жалуются на iOS 17.4

После выхода последнего обновления, пользователи завалили техподдержку Apple гневными сообщениями. Смартфоны регулярно теряют связь с провайдерами и разряжаются практически до половины всего за пару часов. Некоторые нашли выход из ситуации, но он помогает далеко не всем.
Основные жалобы касаются сотовой связи. Одни сообщают о нестабильном LTE и 5G сигнале, другие жалуются, что звонки вообще не проходят, а исходящие постоянно обрываются на полуслове. Так некоторые были вынуждены переключится на связь по Wi-Fi без возможности пользоваться звонками вне дома.
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Поддержка Apple заверяет, что проблема кроется в провайдерах, а также советует провести сброс к заводским настройкам. Часть пользователей отметила, что восстановление смартфона с помощью ПК решило проблему, но многим этот способ не помог.
Один из владельцев порекомендовал включить и выключить «Авиарежим» и сбросить настройки оператора связи.
Также отмечаются проблемы с автономностью. Обновившиеся до iOS 17.4 заметили аномально быстрый разряд аккумулятора — за 2 часа стандартной работы отметка батареи падает на 40%. При этом заряд от сети стал неприлично долгим — до 100% за 4 часа.
Проблема отмечается как на новых, так и на старых моделях iPhone. Пока Apple не признает ошибку со своей стороны, а пострадавшие не рекомендуют загружать последнее обновление.