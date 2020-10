Начиная с 30 октября пользователи Apple смогут оформить объединённую подписку Apple One, которая была анонсирована в середине сентября. Она будет доступна в том числе в России.Российские подписчики Apple One получат премиум-доступ к четырём сервисам, а не шести : iCloud, Apple Music, Arcade и TV+. В некоторых странах в эту подписку включены ещё News+ и Fitness+, но в России эти сервисы не работают.Запуск Fitness+ пока не состоялся даже в США. Ожидается, что этот сервис начнёт работать ближе к концу года.Индивидуальная подписка Apple One стоит 360 рублей в месяц и позволяет ежемесячно экономить 260 рублей по сравнению с суммарной стоимостью отдельных подписок. Семейная подписка стоит 525 рублей, экономия при её использовании составляет 290 рублей в месяц.После оформления подписки сервисы Apple One становятся доступны пользователю на всех поддерживаемых платформах, в том числе в веб-версии (Apple Music и Apple TV+), на некоторых моделях смарт-телевизоров (Apple Music и Apple TV+), на устройствах Android (Apple Music), а также на сторонних стриминговых устройствах (Apple Music и Apple TV+).Все сервисы, на которые вы ещё не подписаны, доступны вам бесплатно в течение месяца. По окончании бесплатного пробного периода автоматически начнёт действовать ежемесячная подписка. Её можно отменить в любой момент.Если оформить семейную подписку Apple One, то благодаря функции «Семейный доступ» ещё пять человек смогут пользоваться вместе с вами всеми сервисами Apple, входящими в подписку. «Семейный доступ» к Apple TV+ и Apple Arcade можно настроить, даже если у вас оформлена индивидуальная подписка Apple One.Оформить подписку Apple One можно будет на сайте Apple . На момент написания этой заметки такой возможности пока нет.