Арест Павла Дурова привёл к неожиданным последствиям

На минувших выходных Павел Дуров был задержан французской полицией, которая собирается обвинить его в пособничестве совершению 12 видам преступлений из-за отказа должным образом модерировать контент в Telegram. Его задержание, как ни странно, привело к обратному эффекту — популярность этого мессенджера выросла.
По данным Sensor Tower, количество установок Telegram на мобильные устройства по всему миру увеличилось в среднем на 4%. Наибольший прирост скачиваний отмечен во Франции, там это приложение выбилось в App Store на первое место в своей категории и на третье место в общем чарте, хотя ещё недавно его не в топ-10.
Журналисты полагают, что многие люди скачивают Telegram просто из интереса, чтобы посмотреть, что там такого криминального, за что был задержан его основатель и владелец. Обвинения, которые могут быть предъявлены Дурову, действительно серьёзные, среди них отказ в передаче правоохранительных органах информации о преступниках и соучастие в таких преступлениях как распространение наркотиков, отмывание денежных средств, продажа детской порнографии и многое другое.
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