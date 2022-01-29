



Приложение Dropbox перестало корректно работать в вышедшей на этой неделе бета-версии macOS Monterey 12.3. Об этом разработчики Dropbox сообщили на своём сайте.



Dropbox больше не синхронизирует файлы в локальном накопителе с облаком, из-за чего стоит быть осторожным, чтобы не потерять ценные данные. Файлы по-прежнему можно загружать с компьютера в Dropbox через браузер, но это не особо удобно.



Разработчики Dropbox планируют в марте выпустить обновлённую версию клиента для macOS, где эта проблема будет устранена. Проблема связана с новыми ограничениями в системе безопасности операционной системы — macOS больше не даёт сторонним приложениям неограниченный доступ к файлам в пользовательских папках, его необходимо реализовывать через специальное расширение Apple File Provider. Конечно, проблемой эту ситуацию можно назвать лишь условно, ведь финальная сборка macOS 12.3 ещё не вышла, а к моменту релиза в клиент Dropbox наверняка будут внесены все необходимые изменения.



Компания Microsoft заранее подготовилась к этим изменениям и уже выпустила обновлённую версию клиента OneDrive, совместимую с macOS Monterey 12.3. Правда, в приложении теперь стало гораздо больше ограничений, а настройки синхронизации из-за использования инструмента Apple File Provider стали менее гибкими.







