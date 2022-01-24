В сети появилась видеозапись последствий довольно серьезной аварии с участием Tesla Model 3. Снимками поделились пользователи китайской соцсети Weibo.
Согласно источнику, ДТП произошло на эстакаде в китайском городе Шанхай. Электрокар Tesla Model 3 развил большую скорость и буквально влетел под движущуюся впереди него легковушку BYD.
По поводу причины происшествия мнения расходятся. Некоторые пользователи и СМИ сообщают, что водитель включил фирменную систему автопилотирования — неизвестно, имеется ли в виду ассистент водителя или Full-Self Driving, которая на данный момент находится в бета-статусе и которой недавно так хвастался Илон Маск. До сих пор в мире не было зафиксировано ни одной аварии с участием системы FSD.
Помимо указанного выше, источники отмечают, что в тот день дорога на автостраде было покрыта льдом, поэтому тормозной путь увеличился в четыре раза.
На момент публикации ни Tesla, ни Илон Маск никак не комментировали это происшествие. Вполне возможно, что автопилот в нем не задействован и не повинен, но точные обстоятельства аварии теперь выяснит полиция.
Ранее мы рассказали, что Tesla прислала покупательнице новенький электрокар, на котором отсутствовали тормоза.
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Это как, по скриншоту на каждый кадр?