Tesla


В сети появилась видеозапись последствий довольно серьезной аварии с участием Tesla Model 3. Снимками поделились пользователи китайской соцсети Weibo.

Согласно источнику, ДТП произошло на эстакаде в китайском городе Шанхай. Электрокар Tesla Model 3 развил большую скорость и буквально влетел под движущуюся впереди него легковушку BYD. 




По поводу причины происшествия мнения расходятся. Некоторые пользователи и СМИ сообщают, что водитель включил фирменную систему автопилотирования — неизвестно, имеется ли в виду ассистент водителя или Full-Self Driving, которая на данный момент находится в бета-статусе и которой недавно так хвастался Илон Маск. До сих пор в мире не было зафиксировано ни одной аварии с участием системы FSD. 

Помимо указанного выше, источники отмечают, что в тот день дорога на автостраде было покрыта льдом, поэтому тормозной путь увеличился в четыре раза.
Tesla crash
На момент публикации ни Tesla, ни Илон Маск никак не комментировали это происшествие. Вполне возможно, что автопилот в нем не задействован и не повинен, но точные обстоятельства аварии теперь выяснит полиция.

Ранее мы рассказали, что Tesla прислала покупательнице новенький электрокар, на котором отсутствовали тормоза



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