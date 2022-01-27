Компания Apple выпустила свежие тестовые обновления своих операционных систем. Апдейты iOS 15.5, iPadOS 15.5, watchOS 8.5, tvOS 15.4 и macOS Monterey 12.3 доступны зарегистрированным разработчикам, а скоро их смогут установить обычные пользователи, которые записались на бета-тестирование софта Apple.
Бета-версии iOS и iPadOS можно скачать по Wi-Fi и установить с сохранением всех пользовательских данных. macOS обновляется через системные настройки компьютера, watchOS можно обновить через привязанный к часам iPhone (на часах должно быть как минимум 50% заряда), а обновлённая версия tvOS устанавливается на Apple TV с помощью утилиты Xcode.
Это небольшие обновления, которые не содержат больше никаких заметных нововведений. Не исключено, что разработчики покопаются коде этих апдейтов и по традиции найдут что-нибудь интересное, как это обычно происходит (например, намёки на выпуск предстоящих продуктов или появление каких-либо новых функций).
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