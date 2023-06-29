«Почта России» ужесточила правила отправки посылок и писем. Без этих документов вас развернут обратно

Работники «Почты России» получили уведомления о новых правилах приёма и оформления регистрируемых почтовых отправлений (заказных и ценных писем, бандеролей, посылок, мелких пакетов — всего, чему присваивается трек-номер для отслеживания). Фотография уведомления распространяется в соцсетях, там же почтальоны откровенно рассказывают, что они думают об этих нововведениях.







С 1 сентября 2023 года при отправке регистрируемого отправления потребуется предъявлять документ, удостоверяющий личность (например, паспорт). Если отправка осуществляется от имени организации или за другое лицо, нужно будет показать доверенность, в которой прописано разрешение на такие действия. Работник отделения почтовой связи, принимающий отправление, должен зафиксировать документ, то есть осмотреть его и занести данные в базу, где они будут храниться.







Судя по комментариям в профильных пабликах, почтальоны в основной массе недовольны нововведениями. Они предчувствуют конфликтные ситуации с клиентами, которые привыкли отправлять посылки и письма без предъявления документов, недоумевают, почему информация о документах не может подтягиваться из уже существующей базы, но благодарны за то, что отправителей пока ещё не обязывают указывать паспортные данные получателей.



https://vk.com/wall-143517423_549117

