Блогер сравнил камеру Galaxy S24 Ultra и Galaxy S23 Ultra. Результат заставит задуматься



На YouTube появилось видеосравнение качества съемки свежего флагмана Samsung Galaxy S24 Ultra и прошлогоднего Galaxy S23 Ultra. Ролик опубликовал автор канала «Честный блог».



Первое, что отметил блогер — динамический диапазон на фронтальной камере, который оказался немного лучше на новинке. Данный параметр поможет создать более детализированные снимки против солнца.





Что касается основного модуля, то при съемке видео на Galaxy S24 картинка получается светлее. Иногда это играет в минус: например, облака на S24 чересчур засвечиваются, при этом S23 дает более сочную картинку. Стабилизация отрабатывает идентично на обоих смартфонах. В целом по видеосъемке модели почти не отличаются.При фотосъемке на основной модуль блогер отметил «натурализацию» обработки снимков на S24 Ultra: они стали темнее, но при этом лица получаются более объемными, при этом S23 Ultra может понравиться светлым кадром и обработанными тенями.Модули 50 и 200 Мп в новинке разочаровали. Смартфон отключает постобработку и выдает очень плоские фото и неестественно портит цвета. Скорее всего, это должно исправиться с апдейтом ПО.Наибольшее обсуждение среди фанатов вызвал отказ от оптического 10х-зума в S24 Ultra и переход на 5х. Оказалось, что это совсем не страшно: при аналогичном увеличении новинка делает фото более детальные и менее шумные, чем S23 Ultra.Предположительно, в будущих обновлениях Samsung немного отточит съемку на новинке. В целом прогресс по съемке в Galaxy S24 Ultra есть, но относительно небольшой — далеко не каждый пользователь S23 Ultra увидит веские причины обновить смартфон.