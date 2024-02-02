Блогер сравнил камеру Galaxy S24 Ultra и Galaxy S23 Ultra. Результат заставит задуматься

На YouTube появилось видеосравнение качества съемки свежего флагмана Samsung Galaxy S24 Ultra и прошлогоднего Galaxy S23 Ultra. Ролик опубликовал автор канала «Честный блог».
Первое, что отметил блогер — динамический диапазон на фронтальной камере, который оказался немного лучше на новинке. Данный параметр поможет создать более детализированные снимки против солнца.
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Что касается основного модуля, то при съемке видео на Galaxy S24 картинка получается светлее. Иногда это играет в минус: например, облака на S24 чересчур засвечиваются, при этом S23 дает более сочную картинку. Стабилизация отрабатывает идентично на обоих смартфонах. В целом по видеосъемке модели почти не отличаются.
При фотосъемке на основной модуль блогер отметил «натурализацию» обработки снимков на S24 Ultra: они стали темнее, но при этом лица получаются более объемными, при этом S23 Ultra может понравиться светлым кадром и обработанными тенями.
Модули 50 и 200 Мп в новинке разочаровали. Смартфон отключает постобработку и выдает очень плоские фото и неестественно портит цвета. Скорее всего, это должно исправиться с апдейтом ПО.
Наибольшее обсуждение среди фанатов вызвал отказ от оптического 10х-зума в S24 Ultra и переход на 5х. Оказалось, что это совсем не страшно: при аналогичном увеличении новинка делает фото более детальные и менее шумные, чем S23 Ultra.
Предположительно, в будущих обновлениях Samsung немного отточит съемку на новинке. В целом прогресс по съемке в Galaxy S24 Ultra есть, но относительно небольшой — далеко не каждый пользователь S23 Ultra увидит веские причины обновить смартфон.