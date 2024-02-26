Что делать, если отправил платеж через терминал или кошелек QIWI, а он завис и не приходит



Пользователи сервисов QIWI сталкиваются с проблемами из-за отзыва лицензии и приостановки их работы. Об этом пишет «Финкульт».



Ранее мы рассказывали, что Центробанк отозвал лицензию у «Киви банка» из-за найденных нарушений в его работе. После этого акции компании упали, а пользователи бросились выводить средства с кошельков и счетов. Власти назначили проверку сервиса, и его деятельность временно приостановлена.





Поскорее подать заявление временной администрации, которая проводит проверку QIWI, чтобы она включила вас в число кредиторов банка и вернула уплаченные вами средства

Обратиться в банк или в другую компанию, которая должна была получить от вас средства, с подтверждением платежа — бумажным чеком из терминала, скриншотом электронной квитанции и т.д. По закону банк обязан учитывать время совершения платежа и не назначать просрочку.

Согласно источнику, у россиян возникают трудности с оплатой кредитов и различных услуг, которые были совершены прямо перед отзывом лицензии через уличные терминалы QIWI или веб-интерфейс кошелька. Сервис принял средства, выдал квитанцию, но до получателей деньги так и не дошли. В результате люди получают от банков оповещения о просроченных платежах по кредиту, а также обнаруживают услуги неоплаченными.В таких случаях «Финкульт» рекомендует следующий алгоритм:Если не сделать этих шагов, то ваши средства могут не вернуться к вам и не дойти до адресата; а тот в свою очередь посчитает, что никаких платежей не было совсем.