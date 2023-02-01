Перестало работать приложение «Сбербанка» на iPhone или Android — как это исправить?

Олег

Сбербанк

С весны 2022 года клиенты нескольких крупных российских банков — «Сбербанка», «Альфа-банка», ВТБ и прочих — находятся в не очень удобном положении.

Сначала из Apple App Store и Google Play Store были удалены мобильные приложения этих банков, а без них пользоваться финансовыми услугами довольно сложно. Потом периодически оперативно «подчищались» все «заменители» этих приложений, которые российские разработчики попытались вернуть в App Store. А теперь клиентов «Сбера» настигла еще одна проблема.

13 января 2023 года «Сбербанк» предупредил своих клиентов, что с 19 января 2023 года старые версии мобильного банка перестанут работать. Это касается лишь очень старых версий, и тех пользователей, которые не обновляли приложение год или больше, например, версия 12.13 и ниже. С 19 января такие клиенты не могут попасть в приложение: оно выдает различные ошибки и не пускает дальше ввода кода авторизации.

Что делать

В данной ситуации есть лишь один выход: установить более новую версию приложения, которая поддерживается «Сбербанком». Для Android это «Сбербанк Онлайн» 14.7.0, а для iOS — «Сбербанк Онлайн» 12.15.0 либо СБОЛ любой версии.

  • Чтобы обновить приложение для Android, пройдите по этой ссылке и скачайте APK-пакет с официального сайта «Сбербанка». Установите его прямо поверх вашей старой версии — всё должно заработать. Если что-то пойдет не так, удалите старую версию и установите новую «начисто». Если у вас не открывается сайт «Сбербанка», почитайте вот этот гайд.
  • В случае с iOS-устройствами всё немного сложнее. Чтобы установить рабочую версию «Сбербанка» или СБОЛа, воспользуйтесь одной из наших инструкций. По итогу приложение должно запуститься и исправно работать. Если ничего не получилось, сходите в ближайший офис «Сбербанка» — там вам установят приложение.

Ранее мы рассказали, что приложения, удаленные из App Store, нормально функционируют на самой новой версии iOS 16.3. 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Стоит ли покупать iPhone в России в 2023 году? Всё что нужно знать о санкциях, ремонте, App Store и Apple Pay
Оплата смартфоном и картой в России усложняется. Уходит ключевая компания (ОБНОВЛЕНО)
«Сбербанк» урезал возможности банкоматов. Теперь клиентам не обойтись без приложения
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

«Яндекс» выпустил банковское приложение
Представлен новый музыкальный формат. Mp3 больше не нужен
Sony PlayStation 5 сливают по рекордно низкой цене на распродаже 11.11 на AliExpress
«Яндекс Такси» придумало, как сделать поездки дешевле на 20%. Водителям это не нравится — они хитрят, чтобы брать в разы дороже

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+3006
kardigan
Жить стало интересней-жизнь стала веселей..!
Сегодня в 13:10
#
Купить рекламу