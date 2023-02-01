Перестало работать приложение «Сбербанка» на iPhone или Android — как это исправить?





С весны 2022 года клиенты нескольких крупных российских банков — «Сбербанка», «Альфа-банка», ВТБ и прочих — находятся в не очень удобном положении.



Сначала из Apple App Store и Google Play Store были удалены мобильные приложения этих банков, а без них пользоваться финансовыми услугами довольно сложно. Потом периодически оперативно «подчищались» все «заменители» этих приложений, которые российские разработчики попытались вернуть в App Store. А теперь клиентов «Сбера» настигла еще одна проблема.



13 января 2023 года «Сбербанк» предупредил своих клиентов, что с 19 января 2023 года старые версии мобильного банка перестанут работать. Это касается лишь очень старых версий, и тех пользователей, которые не обновляли приложение год или больше, например, версия 12.13 и ниже. С 19 января такие клиенты не могут попасть в приложение: оно выдает различные ошибки и не пускает дальше ввода кода авторизации.





Что делать

Чтобы обновить приложение для Android, пройдите по этой ссылке и скачайте APK-пакет с официального сайта «Сбербанка». Установите его прямо поверх вашей старой версии — всё должно заработать. Если что-то пойдет не так, удалите старую версию и установите новую «начисто». Если у вас не открывается сайт «Сбербанка», почитайте вот этот гайд.

В случае с iOS-устройствами всё немного сложнее. Чтобы установить рабочую версию «Сбербанка» или СБОЛа, воспользуйтесь одной из наших инструкций. По итогу приложение должно запуститься и исправно работать. Если ничего не получилось, сходите в ближайший офис «Сбербанка» — там вам установят приложение.

В данной ситуации есть лишь один выход: установить более новую версию приложения, которая поддерживается «Сбербанком». Для Android это «Сбербанк Онлайн» 14.7.0, а для iOS — «Сбербанк Онлайн» 12.15.0 либо СБОЛ любой версии.Ранее мы рассказали, что приложения, удаленные из App Store, нормально функционируют на самой новой версии iOS 16.3.