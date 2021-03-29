WhatsApp остается самым популярным и используемым мессенджером в РФ. Несмотря на недавние скандалы по поводу изменения соглашения с пользователем, сервис не утратил лояльности пользователей и продолжает доминировать среди конкурентов. Стоит отдать должное разработчикам WhatsApp — они постоянно работают над тем, чтобы сделать свой продукт удобнее. Перемены затрагивают и «настольный» клиент мессенджера — хотя он до сих пор и не избавился от постоянной привязки к смартфону, в других областях WhatsApp Desktop вполне удобен для домашнего использования. Например, ранее он получил возможность аудио- и видеозвонков — здесь мы писали, как ими пользоваться. А в данном материале мы собрали список всех сочетаний клавиш, которые могут упростить Вам работу с мессенджером.
Шорткаты для управления WhatsApp
Создать новый чат: ctrl + N / cmd + N
Создать групповой чат: ctrl + shift + N / cmd + shift + N
Переключение между элементами управления: tab
Открыть эмодзи: shift + tab
Поиск по чатам: ctrl + F / cmd + F
Открыть предыдущий чат: ctrl + shift + [ / cmd + shift + [
Открыть следующий чат: ctrl + shift + ] / cmd + shift + ]
Убрать чат в архив: ctrl + E / cmd + E
Отключить уведомления в чате: ctrl + shift + M / cmd + shift + M
Открыть свой профиль: ctrl + P / cmd + P
Увеличить шрифт: ctrl + = / cmd + =
Уменьшить шрифт: ctrl + - / cmd + -
Стандартный шрифт: ctrl + 0 / cmd + 0
Выделить сообщение: ctrl + А / сmd + А
Скопировать: ctrl + С / cmd + С
Вставить: ctrl + V
Отменить действие: esc / cmd + Z
Закрыть WhatsApp: alt + F4 / cmd + Q
Форматирование текста
Жирный: *текст*
Курсив: _текст_
Зачеркнутый: ~текст~
Моноширинный: ``текст``
Чтобы шорткаты было проще запомнить и пользоваться ими, Вы можете скачать шпаргалку для Windows и для macOS со всеми сочетаниями клавиш в формате PDF. Её можно разместить на рабочей столе и иногда подглядывать. Первое время придется напоминать себе использовать их, зато потом это войдет в привычку и работа пойдет гораздо быстрее.
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