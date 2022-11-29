AirPods Локатор

Для Apple AirPods найдено необычное применение. Возьмите на заметку

Олег

AirPods


Владелец наушников AirPods смог вернуть угнанный автомобиль благодаря им. Об этом пишет iMore.

Согласно источнику, американец Майк Маккормак утром прогревал свою машину перед порогом дома. В какой-то момент он вспомнил, что забыл в квартире бутылку с водой и побежал за ней, оставив двигатель заведенным. Когда он вернулся, авто уже не было — его угнали.

Два дня спустя парень вспомнил, что в украденной машине остались его наушники AirPods, которые поддерживают сеть «Локатора» (скорее всего, это были AirPods Pro либо AirPods 3). В порыве радости он открыл приложение «Локатор» на своем iPhone и увидел свои наушники на карте, в соседнем штате!

Майк связался с полицией, которая быстро обнаружила машину. Копы также довольно скоро выследили угонщиков, которые ушли от автомобиля пешком, благодаря наблюдательности местных жителей.

По сути, AirPods в этом случае сыграли роль смарт-метки AirTag — неудивительно, ведь возможности отслеживания двух этих аксессуаров практически не отличаются. Таким же образом можно найти оставленную где-то сумку или рюкзак, если «яблочные» наушники остались там; и покупать AirTag совсем необязательно. Воспользуйтесь этим способом, если подобное случится с вами.

Кстати, ранее мы рассказали, что делать, если вы потеряли свой iPhone, или же если его украли. 

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Источник:
iMore
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