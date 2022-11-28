Для Apple Watch Ultra вышло крутое эксклюзивное приложение

Компания Apple объявила о выпуске нового приложения для Watch Ultra. Об этом пишут в MacRumors.
Согласно источнику, приложение Oceanic+ разработано компанией Huish Outdoors совместно с самой Apple. По сути это виртуальный компьютер для дайверов для плавания на глубине до 40 метров.
«Из коробки» на Apple Watch Ultra уже доступно приложение «Глубина», которое позволяет просмотреть текущую глубину и продолжительность погружения, максимально достигнутую глубину в рамках заплыва и температуру воды. Oceanic+ предлагает гораздо более широкий спектр функций и измерений.
Новое приложение умеет показывать текущую глубину, длительность погружения, время без декомпрессии, температуру воды, время до всплытия, скорость всплытия, максимально достигнутую глубину, уровень заряда часов и так далее. В процессе погружения утилита отображает разноцветные предупреждения безопасности, например, о бездекомпрессионном пределе, превышении скорости подъема. Приложения собирает общую сводку по всем погружениям пользователя.
Для установки Oceanic+ требуются Apple Watch Ultra с версией watcOS не ниже 9.1. Другие модели «яблочных» часов не поддерживаются. Кроме того, приложение будет полноценно работать лишь с iPhone 8 или новее и iOS 16.1 или новее.
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