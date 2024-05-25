Для старых и новых часов Galaxy Watch выходит масштабное обновление One UI

Олег

Galaxy Watch


Компания Samsung готовит к выходу первую бета-версию большого обновления One UI 6 Watch. Об этом пишет SamMobile.

Согласно источнику, после релиза Wear OS 6 на базе Android 14 от Google южнокорейская компания готовится к скорому массовому тестированию своей фирменной оболочки для Galaxy Watch — One UI 6 Watch. Первая бета-версия уже появилась на сайте Samsung для Южной Кореи, что означает скорый выход тестовой ОС по всему миру. В прошлом году тестирование One UI 5 Watch началось в первую неделю июня.

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One UI 6 Watch будет основана на Android 14, как и Wear OS 6, и предложит пользователям смарт-часов Samsung улучшенную на 20% автономность, поддержку ключей доступа, а также визуальные изменения. Совместимые часы — Galaxy Watch 4, Watch 5 и Watch 6. 

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Источник:
SamMobile
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