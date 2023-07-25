Доллары и евро в РФ стали бесполезными бумажками. Банки не хотят их брать

Российские банки усложнили для клиентов прием наличной валюты. Об этом пишут «Известия».
Согласно источнику, 11 из 13 социально значимых банков России перенастроили свои банкоматы и теперь они не принимают наличные доллары и евро. Изменения внедрили следующие организации:
- «Сбербанк»
- ВТБ
- «Райффайзен»
- «Юникредит»
- «Газпромбанк»
- «Совкомбанк»
- «Росбанк»
- МКБ
- «Россельхозбанк»
- «Промсвязьбанк»
- «Открытие».
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Клиенты перечисленных банков больше не смогут вносить наличную валюту западных стран через банкоматы. Причина таких изменений в санкциях против финсектора РФ, заморозке корсчетов и общем векторе финансовой системы страны, направленной на «дедолларизацию». Принимать валюту от населения становится для них невыгодно, а иногда и вовсе рискованно.
На момент публикации новости внести через банкоматы наличные доллары и евро на свой счет могут лишь клиенты «Альфа-банка» и «Тинькофф». Причем второй возьмет за внесение комиссию в размере 5% от суммы.
Внести валюту на свой счет зачастую всё еще можно в отделениях некоторых банков. При этом в дальнейшем такая возможность может исчезнуть — по мнению экспертов, опрошенных «Известиями», всё будет напрямую зависеть от политической ситуации. Хранить доллары и евро в банках для клиентов невыгодно уже сейчас.