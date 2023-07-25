Доллары и евро в РФ стали бесполезными бумажками. Банки не хотят их брать

Олег

Долларъ


Российские банки усложнили для клиентов прием наличной валюты. Об этом пишут «Известия».

Согласно источнику, 11 из 13 социально значимых банков России перенастроили свои банкоматы и теперь они не принимают наличные доллары и евро. Изменения внедрили следующие организации:

  • «Сбербанк»
  • ВТБ
  • «Райффайзен»
  • «Юникредит»
  • «Газпромбанк»
  • «Совкомбанк»
  • «Росбанк»
  • МКБ
  • «Россельхозбанк»
  • «Промсвязьбанк»
  • «Открытие».

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Клиенты перечисленных банков больше не смогут вносить наличную валюту западных стран через банкоматы. Причина таких изменений в санкциях против финсектора РФ, заморозке корсчетов и общем векторе финансовой системы страны, направленной на «дедолларизацию». Принимать валюту от населения становится для них невыгодно, а иногда и вовсе рискованно.

На момент публикации новости внести через банкоматы наличные доллары и евро на свой счет могут лишь клиенты «Альфа-банка» и «Тинькофф». Причем второй возьмет за внесение комиссию в размере 5% от суммы.

Внести валюту на свой счет зачастую всё еще можно в отделениях некоторых банков. При этом в дальнейшем такая возможность может исчезнуть — по мнению экспертов, опрошенных «Известиями», всё будет напрямую зависеть от политической ситуации. Хранить доллары и евро в банках для клиентов невыгодно уже сейчас. 

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Источник:
Известия
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Комментарии

+19
sharpmaind
Перенастроили… Сбер и ВТБ их банкоматы никогда в жизни валюту не принимали иностранную!
Сегодня в 11:26
#
tellurian
+4938
tellurian sharpmaind
В Москве принимали, не везде. Надо было через отделение класть.
2 часа назад в 11:42
#
+134
lokky
А кому обидно-то, не понял? Автору? Так нечего было вражескую валюту копить...
Сегодня в 11:28
#
tellurian
+4938
tellurian lokky
Почему она вражеская? Кто сказал?
Ехать в другие страны с какой валютой ?
Рубли там не нужны.
2 часа назад в 11:44
#
+4
AID_001640.7a8b4e2bc4f54ab592055099a1d384ef.1749
Они не могут проверить их подлинность, технически отключена верификация. Все Вы переврали.
2 часа назад в 12:08
#